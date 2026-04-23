Αεροπορική εταιρεία καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Γερμανίας παρουσιάζει τη νέα τιμολόγηση των εισιτηρίων της, η οποία θα μπορούσε να κάνει τα ταξίδια ακριβότερα για πολλούς επιβάτες.

Ο νέος βασικός ναύλος της Lufthansa θα προσφέρει στο μέλλον σαφώς λιγότερες υπηρεσίες σε σχέση με πριν.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία καταργεί στις πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων, τη μέχρι πρότινος δωρεάν μεταφορά μικρής βαλίτσας καμπίνας. Αντίθετα, η Lufthansa μιλά για μια επιπλέον «επιλογή σε ελκυστική τιμή εκκίνησης», όπως μεταδίδει το γερμανικό Spiegel.

Σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες του ομίλου θα εισαχθεί ένας νέος τύπος εισιτηρίου, το «Economy Basic», το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο ένα μικρό προσωπικό αντικείμενο, όπως τσάντα laptop ή σακίδιο. Τα σχετικά εισιτήρια για επιλεγμένες διαδρομές θα είναι διαθέσιμα από τις 28 Απριλίου για ταξίδια από τις 19 Μαΐου.

Εισιτήρια για «ατομικές ανάγκες»

Το προσωπικό αντικείμενο δεν πρέπει να υπερβαίνει τις διαστάσεις 40×30×15 εκατοστά. Επιπλέον χειραποσκευή ή αποσκευή για την καμπίνα μπορεί να προστεθεί ως έξτρα υπηρεσία από 15 ευρώ και άνω.

Η Lufthansa δικαιολογεί την κίνηση αυτή επικαλούμενη την αλλαγή στη συμπεριφορά των επιβατών. Ιδίως για ταξιδιώτες αυθημερόν, το νέο εισιτήριο αποτελεί μια οικονομική επιλογή. Η νέα δομή τιμολόγησης προσφέρει «κατανοητές επιλογές προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες».

Αντιδράσεις και ευρωπαϊκή συζήτηση

Με το νέο αυτό μοντέλο, η Lufthansa προσεγγίζει τα επίπεδα προσφορών εταιρειών όπως η Air France. Παράλληλα, εταιρείες χαμηλού κόστους όπως Ryanair, easyJet και Wizz Air εφαρμόζουν ήδη αυστηρούς κανόνες για τις χειραποσκευές.

Ο ευρωπαϊκός οργανισμός καταναλωτών BEUC έχει μάλιστα κινηθεί νομικά κατά ορισμένων εταιρειών για τις πρακτικές αυτές. Οι οργανώσεις καταναλωτών ζητούν κάθε επιβάτης να δικαιούται, πέραν από το προσωπικό αντικείμενο, και μία χειραποσκευή καμπίνας δωρεάν, κάτι που θεωρούν «εύλογο».

Αντίστοιχα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ του δικαιώματος δωρεάν χειραποσκευής, ωστόσο τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν έχουν ακόμη εγκρίνει σχετικές ρυθμίσεις.

Από την πλευρά του, ο σύνδεσμος αεροπορικών εταιρειών Airlines for Europe (A4E), στον οποίο ανήκει και η Lufthansa, απορρίπτει τέτοιες προτάσεις. Υποστηρίζει ότι τα φθηνά εισιτήρια χωρίς αποσκευές επιλέγονται από εκατομμύρια επιβάτες, οι οποίοι δεν θα πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν για υπηρεσίες που δεν χρειάζονται.

Τέλος, η Lufthansa έχει προσεγγίσει πρόσφατα το μοντέλο των χαμηλού κόστους εταιρειών και σε άλλους τομείς, δοκιμάζοντας ακόμη και αλλαγές στις υπηρεσίες καθαρισμού καμπίνας.

Διαβάστε επίσης