Κωνσταντινούπολη: Απαγορεύονται στο μετρό οι μεγάλες βαλίτσες, χρεώσεις για επιπλέον αποσκευές

Το μετρό της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε νέους κανόνες για όσους ταξιδεύουν με αποσκευές στο μετρό.



Η εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό ανακοίνωσε ότι οι βαλίτσες βάρους άνω των 30 κιλών και διαστάσεων άνω των 120x60x50 εκατοστών δεν θα επιτρέπονται πλέον σε σταθμούς και οχήματα, ενώ οι τσάντες κάμπινγκ θα θεωρούνται επίσης αποσκευές.



Οι ταξιδιώτες επιτρέπεται να μεταφέρουν το πολύ μία μεγάλη βαλίτσα, μία βαλίτσα μεγέθους καμπίνας ή ένα σακίδιο πλάτης μικρού έως μεσαίου μεγέθους.

Θα υπάρχει επιπλέον χρέωση



Ανακοινώθηκε επίσης ότι οι επιβάτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν με περισσότερες από μία αποσκευές θα επιβαρύνονται με επιπλέον χρέωση.



Η εταιρεία του μετρό ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Μην τοποθετείτε τις αποσκευές σας στα καθίσματα ή μην φράζετε τους διαδρόμους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους χώρους ορθίων δίπλα στις πόρτες».