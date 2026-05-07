Βαρουφάκης: Αποκάλυψε συνάντηση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Snapshot Ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε ότι πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση είχε τριωρη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη Πίτερ Σόοφ, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρέσβης φέρεται να απείλησε με κατάσχεση περιουσιών αν δεν υπογραφόταν το μνημόνιο.

Ο Βαρουφάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για προσχώρηση στην Τρόικα και κριτικάρει την συνεργασία του με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αποφάσισε να ανατρέψει τον Σαμαρά τον Ιούλιο του 2014.

Ο Κλάους Ρέγκλινγκ χαρακτηρίστηκε από τον Βαρουφάκη ως ανεκδιήγητος και ανήθικος, με παράδειγμα την πρότασή του για περικοπές συντάξεων λόγω αδυναμίας πληρωμής του ΔΝΤ. Snapshot powered by AI

Στο πλατό του Kontra Channel βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάνης Βαρουφάκης όπου αποκάλυψε ότι το πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση είχε μία συνάντηση τριών ωρών με τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα, Πίτερ Σόοφ.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση του Σόοφ με τον Τσίπρα σχολίασε: «θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν "σκυλί του πολέμου", είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το "θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο"».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε στη συνέχεια για την εν λόγω συνάντηση: «αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Βαρουφάκης είπε «δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα. Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο, ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης , ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε για το τρίτο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα: «το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά».

Ο πρώην υπουργός είπε, επίσης, ότι είχε ρωτήσει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «πότε αποφάσισες να ρίξεις τον Σαμαρά;», με τον Γερμανό υπουργό να του απαντά -κατά τος ισχυρισμούς του κ. Βαρουφάκη- «τον Ιούλιο του 2014».

Τέλος με αφορμή τη συζήτηση για το κόστος του Μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε τον Κλάους Ρέγκλινγκ «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι του είχε πει «δεν έχετε να πληρώσει το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου».

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel:

