Βαρουφάκης: Αποκάλυψε συνάντηση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Όλα όσα είπε στη συνέντευξή του ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βαρουφάκης: Αποκάλυψε συνάντηση με τον πρέσβη της Γερμανίας πριν γίνει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιάνης Βαρουφάκης αποκάλυψε ότι πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση είχε τριωρη συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη Πίτερ Σόοφ, ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
  • Ο πρέσβης φέρεται να απείλησε με κατάσχεση περιουσιών αν δεν υπογραφόταν το μνημόνιο.
  • Ο Βαρουφάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για προσχώρηση στην Τρόικα και κριτικάρει την συνεργασία του με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ μετά το μνημόνιο.
  • Σύμφωνα με τον Βαρουφάκη, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αποφάσισε να ανατρέψει τον Σαμαρά τον Ιούλιο του 2014.
  • Ο Κλάους Ρέγκλινγκ χαρακτηρίστηκε από τον Βαρουφάκη ως ανεκδιήγητος και ανήθικος, με παράδειγμα την πρότασή του για περικοπές συντάξεων λόγω αδυναμίας πληρωμής του ΔΝΤ.
Snapshot powered by AI

Στο πλατό του Kontra Channel βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάνης Βαρουφάκης όπου αποκάλυψε ότι το πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση είχε μία συνάντηση τριών ωρών με τον Γερμανό πρέσβη στην Ελλάδα, Πίτερ Σόοφ.

Ο Γιάνης Βαρουφάκης κληθείς να τοποθετηθεί για τη συνάντηση του Σόοφ με τον Τσίπρα σχολίασε: «θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνηση μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν "σκυλί του πολέμου", είχε έρθει με τη νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν το "θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο"».

Ο πρώην υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ συμπλήρωσε στη συνέχεια για την εν λόγω συνάντηση: «αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο κ. Πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο» ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε «δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση».

Αναφορικά με τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Βαρουφάκης είπε «δώσαμε καλό αγώνα αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα. Μην ξεχνάμε τον Ντάισελμπλουμ, αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο, ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα, δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Αυτόν τον είχε ο Τσίπρας μετά το Μνημόνιο και χαριεντίζονταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρεθεί στον πρώην πρωθυπουργό».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης , ο Γιάνης Βαρουφάκης είπε για το τρίτο Μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με την Τρόικα: «το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειάζονταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά».

Ο πρώην υπουργός είπε, επίσης, ότι είχε ρωτήσει τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «πότε αποφάσισες να ρίξεις τον Σαμαρά;», με τον Γερμανό υπουργό να του απαντά -κατά τος ισχυρισμούς του κ. Βαρουφάκη- «τον Ιούλιο του 2014».

Τέλος με αφορμή τη συζήτηση για το κόστος του Μνημονίου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάνης Βαρουφάκης χαρακτήρισε τον Κλάους Ρέγκλινγκ «ανεκδιήγητο, αδαή και ανήθικο», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι του είχε πει «δεν έχετε να πληρώσει το ΔΝΤ; Κόψτε συντάξεις. Μιλάμε για τέτοια ποιότητα ανθρώπου».

Δείτε το βίντεο του Kontra Channel:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κιβωτός του Κόσμου: Εισήγηση του εισαγγελέα Πρωτοδικών για παραπομπή πατρός Αντωνίου και πρεσβυτέρας για κακουργήματα

11:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πότε μπορεί να μηδενιστεί ένα γραπτό

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η πρώτη γέφυρα που θα συνδέει την Βόρεια Κορέα με την Ρωσία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Βίντεο από τις πρώτες στιγμές μετά την παράσυρση της 12χρονης - Χειρουργήθηκε στο πόδι

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνταγματική αναθεώρηση: Αυτά είναι τα 30 προτεινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα - Το κείμενο που διανεμήθηκε στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

11:10ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κλέαρχου Μαρουσάκη: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και 30άρια την επόμενη εβδομάδα στην Ελλάδα

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Ημερολόγιο καταστρώματος του «MV Hondius»: Aπό την Ουσουάια στα Κανάρια Νησιά - Το χρονολόγιο μίας πολυτελούς κρουαζιέρας που έγινε υγειονομική «βόμβα»

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω» - Live

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Αερομεταφορές: Πότε αναμένεται η κρίση- Μπορεί αυξηθούν οι τιμές ήδη κλεισμενων εισιτηρίων;

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 162 χλμ/ώρα αντί για 70 – Χειροπέδες σε 22χρονο οδηγό

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Kia XCeed αλλάζει εμφάνιση και εκσυγχρονίζεται ριζικά

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για βιασμό

10:45WHAT THE FACT

Η Κλεοπάτρα έζησε πιο κοντά στην εκτόξευση του Άρτεμις ΙΙ παρά στην κατασκευή των πυραμίδων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Πήγε να τον ληστέψει και τον απείλησε με κλαδευτήρι

10:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πτώση κερδών της BYD παρά τις υψηλές πωλήσεις ηλεκτρικών

10:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αφορολόγητες μεταβιβάσεις: Τα δικαιολογητικά, η διαδικασία και τα SOS

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε τη δημιουργία deepfake εικόνων που απεικονίζουν γυμνούς ενήλικες και παιδιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Μοσχούρη: Πλήγμα στην Greek Mafia - Τέσσερις συλλήψεις για την εκτέλεση του «θαμνάκια» στο Χαλάνδρι

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Σοβαρός τραυματισμός 12χρονου που επέβαινε σε πατίνι - Συγκρούστηκε με αυτοκίνητο

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Η στιγμή της διάσωσης της 15χρονης - Πώς βρέθηκε στη διώρυγα ερευνά η αστυνομία

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 23 επιβάτες που κατέβηκαν από το κρουαζιερόπλοιο και διασκορπίστηκαν σε όλη τη Γη - Ο ΠΟΥ επικοινώνησε μαζί τους 10 ημέρες μετά τον πρώτο θάνατο

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: ΙΧ παρέσυρε 4χρονο παιδί - Συνελήφθη ο οδηγός

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Γυμνή γυναίκα κρεμάστηκε ανάποδα από καμπάνα και χρησιμοποίησε το σώμα της για να τη «χτυπήσει» - Δείτε βίντεο

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Η σοκαριστική στιγμή που άνδρας περπατάει με ένα τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορική πρωτιά: Ρομπότ επικράτησαν σε μάχη και κατέλαβαν περιοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία - Βίντεο με την στιγμή παράδοσης Ρώσων στρατιωτών

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Έζησε 11 χρόνια στη φυλακή για μια δολοφονία που δεν διέπραξε: Η ανατροπή με το DNA που συγκλονίζει την Ιταλία

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

11:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στην ΚΟ της ΝΔ: «Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω» - Live

09:23ΥΓΕΙΑ

Χανταϊός: Ποιο είδος μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων – Ποια κυκλοφορούν στα Βαλκάνια

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Μπήκε στο λεωφορείο κρατώντας δύο λάμες και σκορπώντας τον τρόμο

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισοδιακή σύλληψη 28χρονου - Τον κατήγγειλε η σύζυγός του για βιασμό

06:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Financial Times: Η Ελλάδα κερδίζει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σχετικά με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους του 2012

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Μπέος: Να σβηστούν τα ονόματα των Τεμπών από το Σύνταγμα – Μητσοτάκη δώσε μου εμένα εντολή και πάω και τα σβήνω

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Ερευνούν πώς βρέθηκε στο νερό η 15χρονη – Η πρόσφατη τραγωδία με τη 17χρονη κόρη γιατρού

23:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια 87-91: Του «έκλεψαν» την ευκαιρία αλλά έχει έναν ακόμα... τελικό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ