Σενάριο Μαΐου για Τσίπρα: Τι «ζυγίζουν» στην Αμαλίας

Μια σειρά παραγόντων φαίνεται πως έχουν δημιουργήσει έντονη κινητικότητα στα γραφεία του Ινστιτούτου Τσίπρα στη λεωφόρο Αμαλίας.

Η διάθεση του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει το κόμμα τον Σεπτέμβριο, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, ενδεχομένως να μην έχει αλλάξει, ωστόσο τα νέα πολιτικά δεδομένα φαίνεται πως τον ωθούν στο να σκέφτεται σοβαρά μια γρήγορη κίνηση εντός του Μαΐου.

Άλλωστε, και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όταν είχε απαντήσει ότι το κόμμα θα ιδρυθεί τον Σεπτέμβριο, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι διαδικασίες να επισπευστούν σε περίπτωση που το απαιτήσουν οι πολιτικές συνθήκες.

Πλέον, η έντονη κινητικότητα, η συνεχής παραγωγή θέσεων, οι συχνές παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού, η στελέχωση του Ινστιτούτου με νέα πρόσωπα σε τομείς επικοινωνίας, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου που πρόσφατα ανέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων, και η ιδεολογική θωράκιση που θεωρούν ότι προσφέρει το «μανφέστο» Σιακαντάρη, ανοίγουν τον δρόμο για τη δημιουργία του κόμματος ανά πάσα στιγμή θεωρηθεί αναγκαίο. Σε αυτά, θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι οι ομάδες πολιτών που επικεντρώνουν στην ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης υπό το πρίσμα του Αλέξη Τσίπρα, που είχαν διαμορφωθεί το προηγούμενο διάστημα, πλέον έχουν πολλαπλασιαστεί και μπορούν να αποτελέσουν τους οργανωτικούς πυρήνες του νέου κόμματος στις γειτονιές, τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας.

Στόχος δηλαδή ήταν να έχει δημιουργηθεί ο απαραίτητος πρώτος βασικός κομματικός μηχανισμός και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για να ενεργοποιηθεί στον κατάλληλο χρόνο που θα αποφασίσει ο πρώην πρωθυπουργός. Αυτός ο πρώτος στόχος φαίνεται να έχει επιτευχθεί.

Οι 4 πολιτικοί παράγοντες

Ωστόσο, τέσσερα πολιτικά δεδομένα έρχονται τώρα να ενισχύσουν το σενάριο της ίδρυσης του κόμματος στα μέσα Μαΐου, ενδεχομένως και στις 15 του μηνός. Πρόκειται μάλιστα για την ημερομηνία έναρξης του Συνεδρίου της ΝΔ.

Το πρώτο είναι οι αναταράξεις που προκαλούν στο κυβερνητικό στρατόπεδο οι εξελίξεις με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την εμπλοκή 13 βουλευτών και 2 πρώην υπουργών, η οποία άσχετα με τις λεπτομέρειες της υπόθεσης εκτιμάται ότι έχουν αρνητική επίδραση. Σε αυτά προστέθηκε και η διαχείριση της υπόθεση των υποκλοπών που έχει επανέλθει στο προσκήνιο λόγω της απόφασης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρέμβει και να απορρίψει το αίτημα του Πρωτοδικείου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατασκοπείας. Παράλληλα, η ΝΔ αντιμετωπίζει τα δικά της εσωκομματικά προβλήματα που κλιμακώθηκαν με την επιστολή των 5 βουλευτών για το επιτελικό κράτος και ενδεχομένως να κορυφωθούν στο επικείμενο Συνέδριο ή ακόμη και στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ.

Το δεύτερο είναι ότι στην Αμαλίας βλέπουν με πολύ θετικό τρόπο την άνοδο που παρουσιάζει η δυνητική ψήφος στον Αλέξη Τσίπρα, τοποθετώντας αυτή την αλλαγή στον χρόνο που πύκνωσε τις δημόσιες παρεμβάσεις του. Υπό αυτή την έννοια εκτιμούν ότι υπάρχει αυτή την περίοδο ένα θετικό «momentum» και ότι μια τέτοια κίνηση θα το ενίσχυε δραματικά.

Το τρίτο στοιχείο είναι η μικρή, αλλά υπαρκτή βελτίωση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ μετά το Συνέδριο και την «κατάπαυση πυρός» στις εσωκομματικές μάχες της Χαριλάου Τρικούπη. Μια ενδεχόμενη ανακοίνωση του νέου κόμματος θα είχε σαν στόχο και να ανακόψει αυτή την τάση πριν γίνει «επικίνδυνη» για τη δεύτερη θέση στην οποία ομολογουμένως στοχεύουν τουλάχιστον τρεις χώροι: ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας και Καρυστιανού.

Αυτό οδηγεί και στον τελευταίο λόγο που κάνει την ίδρυση εντός του Μαΐου να φαίνεται μια λογική απόφαση. Η Μαρία Καρυστιανού έχει ήδη προαναγγείλει ότι το δικό της κόμμα θα ανακοινωθεί εντός του Μαΐου και μια ενδεχόμενη καθυστέρηση θα μπορούσε θεωρητικά να δώσει αρκετό χρόνο στη Μαρία Καρυστιανού να οριοθετήσει ψηφοφόρους, «χώρο» και ποσοστά.

Σε κάθε περίπτωση, παρά το γεγονός ότι οι πιθανές ημερομηνίες συζητιούνται έντονα, αυτό δε σημαίνει ότι η απόφαση έχει ήδη ληφθεί.

Στην Αμαλίας ζυγίζουν πολλά δεδομένα, ενώ έχουν την πλήρη εικόνα για την οργανωτική ετοιμότητα που υπάρχει. Εάν αυτή δε βρίσκεται σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, τότε η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα μπορούσε να καθυστερήσει.