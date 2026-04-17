ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Τα highlights του προημιτελικού στο Conference League

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς τα έδωσε όλα, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά ένα γκολ κόντρα στη ροή της αναμέτρησης διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και την εμπόδισε από το κάνει πραγματικότητα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα!

Οι «κιτρινόμαυροι» έκαναν κατάθεση ψυχής στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας και «άγγιξαν» μια επική ανατροπή, όπως εκείνη του 1977. Στο τέλος δεν τα κατάφεραν και το εκπληκτικό φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους έλαβε τέλος, αλλά η αποθέωση που γνώρισαν από τον κόσμο ήταν η αναγνώριση της τρομερής προσπάθειας που κατέβαλαν.

