ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Όχι δάκρυα γι’ αυτή την ομάδα!

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς τα έδωσε όλα, ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα, αλλά ένα γκολ κόντρα στη ροή του αγώνα διαμόρφωσε το τελικό 3-1 και την εμπόδισε από το κάνει πραγματικότητα ένα ποδοσφαιρικό θαύμα!

Βαγγέλης Πάτας

Οι «κιτρινόμαυρη» έκαναν κατάθεση ψυχής στο «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας και «άγγιξαν» μια επική ανατροπή, όπως εκείνη του 1977.

Στο τέλος δεν τα κατάφεραν και το εκπληκτικό φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι τους έλαβε τέλος, αλλά η αποθέωση που γνώρισαν από τον κόσμο ήταν η αναγνώριση της τρομερής προσπάθειας που κατέβαλαν.

Η ΑΕΚ «έπνιξε» τη Ράγιο για 50 λεπτά, ισοφαρίζοντας το σκορ της ήττας στο Βαγιέκας με τα τέρματα των Ζίνι (13, 51’) και Μαρίν (πέναλτι, 51’). Η ισπανική ομάδα, όμως, βρήκε γκολ σε μια αντεπίθεση και με τον Παλαθόν να κάνει το 3-1 στο 60ο λεπτό, κόντρα στη ροή του αγώνα.

Από την πλευρά της, η Ράγιο Βαγιεκάνο ήρθε με ξεκάθαρο στόχο να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το σκορ του πρώτου αγώνα, τα κατάφερε και για πρώτη φορά στην ιστορία της θα παίξει σε ημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με τον κόσμο να μετατρέπει σε «κόλαση» το γήπεδο, η ΑΕΚ μπήκε δυνατά στο ματς, αλλά η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε για τη Ράγιο στο 7ο λεπτό. Μετά από κακή επέμβαση του Στρακόσα, ο Ράτσιου αστόχησε από τα 5 μέτρα.

Η στόχευση των φιλοξενούμενων ήταν ξεκάθαρη, καθώς προσπάθησαν να «παγώσουν» τον ρυθμό και να κερδίσουν όσο περισσότερο χρόνο μπορούσαν, επιδιώκοντας να «χτυπήσουν» στις άμεσες μεταβάσεις.

Η Allwyn Aren, όμως, έμοιαζε με… καμίνι κι οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς κυριάρχησαν απόλυτα μετά το 10ο λεπτό. Μάλιστα, στην πρώτη πραγματικά καλή ευκαιρία που είχαν άνοιξαν το σκορ με τον Ζίνι, ο οποίος με τρομερό σουτ έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτυών κι έκανε το 1-0 στο 13ο λεπτό.

Οι «κιτρινόμαυροι» βρίσκονταν σχεδόν μόνιμα στην αντίπαλη περιοχή κι απειλούσαν τη Ράγιο, η οποία προχώρησε σε αναγκαστική αλλαγή στο 27ο λεπτό, με τον Εσπίνο να παίρνει τη θέση του Γκαρθία.

Ο Κουτέσα έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 30’, αλλά το σουτ του πήγε πάνω στον Μπατάγια, για να έρθει ο Κοϊτά τέσσερα λεπτά αργότερα με μια εκπληκτική ατομική ενέργεια να αναγκάσει τον Ράτσιου να τον ανατρέψει. Την εσχάτη των ποινών μετέτρεψε σε γκολ ο Μαρίν για το 2-0 στο 36’.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει, με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν σε αρκετές περιπτώσεις να τα έχουν χαμένα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να μην παιχτεί ποδόσφαιρο.

Με αυτό τον τρόπο η Ράγιο έβγαλε το ημίχρονο, αλλά οι παίκτες του Νίκολιτς μπήκαν μετά την ανάπαυλα σαν να μην υπήρχε διακοπή. Με την ίδια σωστή νοοτροπία και πάθος μπήκαν δυνατά και πέτυχαν τρίτο γκολ, ισοφαρίζοντας το σκορ του πρώτου αγώνα. Ο Ζίνι με ωραία κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα του Μπατάγια, για το 3-0 στο 51ο λεπτό.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο, όμως, στην πρώτη καλή στιγμή της στο δεύτερο ημίχρονο βρήκε γκολ που δεν… έπρεπε, εκμεταλλευόμενη το κενό που άφησε η ΑΕΚ στο κέντρο. Ο Ντίαθ κουβάλησε την μπάλα κι έδωσε στον Παλαθόν, ο οποίος νίκησε στο τετ-α-τετ τον Στακόσα για το 3-1 στο 60’.

Η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να «απαντήσει» άμεσα, αλλά ο Ζίνι δεν μπόρεσε υπό πίεση να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, έπειτα από την παράλληλη του Ρότα στο 66ο λεπτό. Στο 71’ ήρθε η πρώτη αλλαγή του Νίκολιτς, με τον Ελίασον να παίρνει τη θέση του Κουτέσα, ενώ έξι λεπτά αργότερα ο Γκατσίνοβιτς πήρε τη θέση του Ζίνι.

Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν να διαχειριστούν και την κούραση από την υπερπροσπάθεια που έκαναν για να πετύχουν τα τρία γκολ.

Με το γκολ να μην έρχεται ο Νίκολιτς έπαιξε φουλ επίθεση στο τέλος με τον Γκατσίνοβιτς να παίρνει τη θέση του Πήλιου, ο οποίος έδωσε τη θέση του στον Περέιρα, που πήγε αριστερός χαφ. Δίπλα στον Βάργκα στην επίθεση πήγε ο Κοϊτά.

Η κούραση, όμως, είχε καταβάλει τους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι υπέπεσαν σε αρκετά λάθη με αποτέλεσμα να μην βρουν κάποια «καθαρή» ευκαιρία μέχρι το φινάλε. Ένα λάθος πήγε να φέρει δεύτερο τέρμα για τους φιλοξενούμενους, καθώς ο Στρακόσα έδωσε την μπάλα στον Ντε Φρούτος, ο οποίος σημάδεψε το δεξί δοκάρι.

Διαιτητής: Εσπέν Εσπας (Νορβηγία)
Κίτρινες: Βάργκα, Κοϊτά - Ακομάς, Λόπεθ, Ντίαθ
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (86΄ Περέιρα), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα (71΄ Ελίασον), Ζίνι (77΄ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.
ΡΑΓΙΟ ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ (Ινίγκο Λόπεθ): Μπατάγια, Φελίπε (55΄ Ντίαθ), Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (55΄ Βαλεντίν), Παλαθόν (80΄ Μεντί), Γκαρθία (27΄λ.τρ. Εσπίνο), Ακομάς (46΄ Αλεμάο), Ντε Φρούτος.

