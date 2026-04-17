Ηλιόπουλος: «Κοτέτσι το γήπεδο της Ράγιο, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε περισσότερα από τους διαιτητές»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ εμφανίστηκε περήφανος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία υπογράμμισε ότι ήταν η ομάδα που άξιζε να πάρει την πρόκριση.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος δήλωσε ότι η ΑΕΚ έδειξε τι μπορεί να πετύχει, ενώ επεσήμανε ότι τώρα αρχίζει… Επίσης, χαρακτήρισε το γήπεδο της Ράγιο Βαγιεκάνο «κοτέτσι» και τόνισε ότι: «Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές».

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο

«Θα μπορούσαμε να είχαμε ζητήσει κάτι περισσότερο από τους διαιτητές. Υπάρχουν αμφισβητούμενες φάσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι πως η ΑΕΚ έχει μία φανταστική πορεία. Δικαιούταν να περάσει σήμερα και είχε άδικο 3-0 στο πρώτο ματς σε ένα κοτέτσι. Γήπεδο Β’ εθνικής η Γ’ εθνικής. Χωρίς υποδομές, χωρίς τερέν. Αγωνιστικό χώρο απαράδεκτο. Θύμισε το γήπεδο που είχαμε παίξει στο Κύπελλο. Δεν το λέω για να υποτιμήσω κάτι, όμως αν ήταν ελληνική ομάδα η Ράγιο, ποτέ δεν θα έπαιρνε αδειοδότηση από την UEFA.

Η ΑΕΚ έβαλε τα 3 γκολ, όλη η ομάδα ενωμένη πριν το ματς το είχε πιστέψει πως θα τα βάλει. Και ο Ζίνι πριν τον αγώνα υποσχέθηκε δύο γκολ και το έκανε. Η ομάδα έπαιξε πολύ όμορφα και δέχθηκε ένα ανπάντεχο γκολ. Νομίζω είναι άδικο, όμως το σύμπαν ζυγίζει τα πάντα και θα επιβραβεύσει αυτή την πορεία και θα της φέρει τα αποτελέσματα. Δεν τελειώνουμε εδώ, μόλις αρχίσαμε. Αυτό είναι το σκαλοπάτι σταθμός για τη νέα εποχή.

Δεν υποτιμάμε κανένα ματς τώρα στα playoffs, πρέπει να βρουν τις ψυχικές τους δυνάμεις εν όψει του ΠΑΟΚ για να φέρουν το αποτέλεσμα που τους ανήκει. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες της Ράγιο για την κίνηση που έκαναν. Είναι αξιοπρεπές πολύ να παραδέχεσαι ότι ο αντίπαλος είναι ανώτερος και αυτό το χειροκρότημα και αυτός ο θαυμασμός είναι πασιφανές πως αναγνώρισαν την ανωτερότητα της ΑΕΚ. Η ομάδα ήταν άτυχη».

Διαβάστε επίσης