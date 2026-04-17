Τηλεφωνική απάτη με εμπλοκή ανηλίκου στο Κιλκίς - Άρπαξαν €18.000 παριστάνοντας τον λογιστή του γιου

Υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε τον Μάρτιο στο Κιλκίς, εξιχνιάστηκε μετά από έρευνα των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία κατά τεσσάρων ημεδαπών, ανάμεσά τους κι ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το μεσημέρι της 3ης Μαρτίου 2026, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα, προσποιούμενος τον λογιστή του γιου της, και κατάφερε να την πείσει να συγκεντρώσει τα τιμαλφή της σε σακούλα. Στη συνέχεια, ο ανήλικος φέρεται να μετέβη στο σημείο και να τα παρέλαβε.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων αντικειμένων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 18.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν όχημα που είχε μισθώσει ένας εκ των κατηγορουμένων, το οποίο παραδόθηκε σε συνεργούς του για την υλοποίηση της απάτης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του ατόμου που πραγματοποίησε την τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς και για τυχόν συμμετοχή των κατηγορουμένων σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών.