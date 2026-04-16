Βιρτζίνια: Σκότωσε τη γυναίκα του πριν το διαζύγιο και με τα παιδιά στο σπίτι

Ο Τζάστιν Φέρφαξ με τη σύζυγό του και στιγμιότυπο από τον τόπο του εγκλήματος

Snapshot Ο πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια, Τζάστιν Φέρφαξ, δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του στο σπίτι τους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Τα δύο έφηβα παιδιά τους ήταν στο σπίτι κατά τη διάρκεια του περιστατικού και ο γιος τους κάλεσε την αστυνομία.

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου, αλλά συνέχιζαν να ζουν μαζί.

Ο Φέρφαξ είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για σεξουαλικές επιθέσεις, τις οποίες αρνήθηκε, και παρέμεινε στη θέση του ως αντικυβερνήτης μέχρι το τέλος της θητείας του.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υποστήριξης συνεργάζονται με τα παιδιά και την οικογένεια για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του τραυματικού περιστατικού.

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, όταν ο Τζάστιν Φέρφαξ δολοφόνησε την εν διαστάσει σύζυγό του στο σπίτι τους, την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν και τα παιδιά τους, και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την αστυνομία της κομητείας Φέρφαξ, o πρώην αντικυβερνήτης της αμερικανικής Πολιτείας, πυροβόλησε τη σύζυγό του αρκετές φορές στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Άναντεϊλ και στη συνέχεια ανέβηκε στον επάνω όροφο όπου βρίσκεται η κρεβατοκάμαρα και αυτοκτόνησε.

Στιγμιότυπο από τον τόπο του εγκλήματος AP

Όπως αναφέρει το αμερικανικό CBS, τα δύο έφηβα παιδιά τους, ο 16χρονος γιος τους και η 14χρονη κόρη τους, βρίσκονταν στο σπίτι και σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το μέσο, ο γιος του Φέρφαξ ήταν αυτός που κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Το παιδί ανέφερε ότι η μητέρα του, Σερίνα Φέρφαξ, είχε μαχαιρωθεί. Όταν η αστυνομία έφτασε στο σπίτι, βρήκε κάλυκες κοντά στο σώμα της. Αργότερα, βρήκε τον Τζάστιν Φέρφαξ στον επάνω όροφο με αυτοπροκαλούμενο τραύμα από πυροβολισμό.

Οι πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν πως δεν προηγήθηκε κάποιος καβγάς πριν το τραγικό περιστατικό. Το ζευγάρι βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου και, πρόσφατα, ο Φέρφαξ είχε λάβει τα σχετικά έγγραφα για τη λύση του γάμου με τη Σερίνα.

«Νομίζω ότι όλα συνέβησαν ξαφνικά», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας Φέρφαξ, Κέβιν Ντέιβις. Ο Ντέιβις πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια συνεχιζόμενη ενδοοικογενειακή διαμάχη γύρω από αυτό που φαίνεται να είναι ένα περίπλοκο ή ακατάστατο διαζύγιο».

Ο Τζάστιν Φέρφαξ με τη σύζυγό του AP

Ο πρώην αντικυβερνήτης και η Σερίνα βρίσκονταν σε διάσταση, εξακολουθούσαν, όμως, να ζουν μαζί. Ο αρχηγός της αστυνομίας έκανε λόγο για ένα «τραυματικό» περιστατικό για τα δύο παιδιά, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες για τα θύματα συνεργάζονται μαζί τους, όπως και με άλλα μέλη της οικογένειας. «Τραγικό για τα παιδιά να χάσουν και τους δύο γονείς τους. Ακόμα πιο τραγικό για αυτά να βρίσκονται στο σπίτι όταν συνέβη», υπογράμμισε.

Τον περασμένο Ιανουάριο ο Φέρφαξ είχε καλέσει την αστυνομία ισχυριζόμενος ότι η σύζυγός του του επιτέθηκε, ωστόσο έπειτα από έρευνα, οι αρχές διαπίστωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί.

Είχε κατηγορηθεί για δύο σεξουαλικές επιθέσεις

Ο 47χρονος Τζάστιν Φέρφαξ διετέλεσε 41ος αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια, υπηρετώντας από το 2018 έως το 2022. Λιγότερο από δύο χρόνια μετά την εκλογή του Τζάστιν Φέρφαξ στο πλευρό του πρώην κυβερνήτη Ραλφ Νόρθαμ, δυο γυναίκες κατηγόρησαν τον Φέρφαξ για σεξουαλικές επιθέσεις το 2000 και το 2004. Εκείνος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως οι συνευρέσεις τους ήταν συναινετικές.

Στελέχη των Δημοκρατικών στη Βιρτζίνια είχαν πιέσει τον Φέρφαξ να παραιτηθεί και πολλοί συνεργάτες του τον εγκατέλειψαν μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, ωστόσο εκείνος παρέμεινε στη θέση του μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του.

Έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μετά την αποτυχημένη απόπειρά του το 2021 να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών για την εκλογή κυβερνήτη στη Βιρτζίνια.

Διαβάστε επίσης