ΗΠΑ: Πρώην αντικυβερνήτης της Βιρτζίνια σκότωσε τη σύζυγό του και αυτοκτόνησε

Νεκροί βρέθηκαν στο σπίτι τους στο Annandale της Βιρτζίνια των ΗΠΑ, το πρωί της Πέμπτης, ο πρώην αντικυβερνήτης της Πολιτείας, Τζάστιν Φέρφαξ και η συζύγός του, Σερίνα Φέρφαξ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της κομητείας, δήλωσε ότι ο 47χρονος Φέρφαξ, πρώτα πυροβόλησε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Ο Δημοκρατικός πολιτικός είχε διατελέσει αντικυβερνήτης από το 2018 έως το 2022. Το 2019 είχε κατηγορηθεί από δύο γυναίκες για σεξουαλική επίθεση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις που καλούσαν σε παραίτησή του. Τότε, ο ίδιος, είχε αρνηθεί τους ισχυρισμούς και ολοκλήρωσε τη θητεία του.

Στη συνέχεια, έθεσε υποψηφιότητα και για κυβερνήτης, χάνοντας, όμως, στις προκριματικές εκλογές από τον πρώην κυβερνήτη της Βιρτζίνια, Τέρι Μακόλιφ, το 2021.

