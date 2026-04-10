Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

Οι αρχές αντιμετώπισαν τον Τομ ως άμεση απειλή για τη ζωή του και διεξήγαγαν εκτεταμένες έρευνες πριν βρεθεί η σορός του.

Τραγική κατάληξη είχε η ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού, όταν η κοπέλα βρέθηκε νεκρή από τον σύντροφό της μέσα σε αίθουσα του πανεπιστημίου, όπου φοιτούσαν και οι δύο.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, εκείνος έδινε τέλος στη ζωή του, μην αντέχοντας τον χαμό της αγαπημένης του, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του, που τον αναζητούσε επί 12 ημέρες πριν βρεθεί νεκρός σε δασική περιοχή.

Ο Τομ Ντινγκλ φοιτητής του Πανεπιστημίου Λάνκαστερ, εξαφανίστηκε από το σπίτι των γονιών του, πυροδοτώντας πολυήμερη αναζήτηση και η σορός του εντοπίστηκε ανήμερα των Χριστουγέννων σε δάσος.

Μια έρευνα αποκάλυψε την σπαρακτική αλυσίδα γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο Τομ αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και είχε πει σε επαγγελματίες υγείας ότι υπέφερε από «ενοχλητικές σκέψεις», καθώς προσπαθούσε να φανταστεί ένα μέλλον χωρίς τη σύντροφό του.

Είχε ανακαλύψει την κοπέλα του, Νατάσα Μπρέιθγουεϊτ, νεκρή στις 21 Νοεμβρίου 2025, λίγες εβδομάδες πριν αυτοκτονήσει.

Μετά τον θάνατό της, επέστρεψε στο σπίτι των γονιών του, αλλά σε μία ξαναπήγε στο Λάνκαστερ για να συναντηθεί με φίλους.

Στην επιστροφή, ο Τομ είπε στον πατέρα του ότι είχε πάρει υπερβολική δόση και ότι του παρέχθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.

Είχαν προγραμματιστεί επισκέψεις από μια ομάδα κατ' οίκον φροντίδας για να τον εξετάσει στις 12 Δεκεμβρίου, αλλά εκείνο το βράδυ με το πρόσχημα ότι πήγαινε να αγοράσει τσιγάρα έφυγε από το σπίτι.

Η μητέρα του άρχισε να υποψιάζεται και σήμανε συναγερμό με μία αναζήτηση που διήρκησε 12 ημέρες με τραγικό αποτέλεσμα.

Στην έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο Τομ εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός τις πρώτες πρωινές ώρες της 13ης Δεκεμβρίου, αφού έφυγε από το σπίτι του.

Εκείνο το βράδυ, είχε πει στη μαμά του: «Εσύ, ο μπαμπάς και ο Τζακ (ο μεγαλύτερος αδερφός του) έχετε κάνει ό,τι μπορούσατε, οπότε μην ανησυχείτε».

Σε μια δήλωση, η μητέρα του είπε ότι μπήκε στην κρεβατοκάμαρά τους για να τους καληνυχτίσει πριν ακούσουν την πόρτα να κλείνει.

Ο Τομ είχε στείλει μήνυμα: «Πέρασα μέσα από το δάσος στο δρόμο της επιστροφής. Θα επιστρέψω σύντομα - σας αγαπώ και τους δύο».

Αλλά δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο ντετέκτιβ, ο οποίος ηγήθηκε της έρευνας, δήλωσε ότι ο Tom αντιμετωπίστηκε ως «άμεση απειλή για τη ζωή».

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε ένα λατομείο και ένα κανάλι, την ημέρα των Χριστουγέννων ένας περιπατητής βρήκε το πτώμα του σε δάσος.