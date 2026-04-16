Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (19/4)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (16/4) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 5.000.000 ευρώ.

Στην δεύτερη κατηγορία ένας τυχερός κέρδισε 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 16, 18, 25, 40, 42 και Τζόκερ ο αριθμός 8.

Στην κλήρωση της Κυριακής (19/4) το Τζόκερ θα μοιράσει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 5.500.000 ευρώ.