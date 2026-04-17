Έρικα Σβαρτς; Η επιλογή του Τραμπ για νέα διευθύντρια του CDC

Ο Ντόναλντ Τραμπ όρισε την Έρικα Σβαρτς ως την επόμενη διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τερματίζοντας μια πολύμηνη αναζήτηση για την πλήρωση της ηγεσίας στον οργανισμό δημόσιας υγείας που αντιμετωπίζει δυσκολίες.

Η Σβαρτς θα χρειαστεί την έγκριση της Γερουσίας πριν αναλάβει τα καθήκοντά της.

Ποια είναι η Έρικα Σβαρτς;

Η Σβαρτς διετέλεσε προηγουμένως αναπληρώτρια γενική χειρουργός κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντίδραση των ΗΠΑ στην πανδημία COVID-19. Πέρασε περισσότερες από δύο δεκαετίες ένστολη, φτάνοντας στον βαθμό του υποναυάρχου και υπηρετώντας ως επικεφαλής ιατρικής υπαλλήλου της Αμερικανικής Ακτοφυλακής. Η μετάβαση στην ηγεσία έρχεται μετά από μια περίοδο αστάθειας στο CDC.

Ο Δρ. Jay Bhattacharya ήταν αναπληρωτής διευθυντής, αλλά η προσωρινή θητεία του έληξε βάσει του ομοσπονδιακού νόμου. Ο νόμος περί κενών θέσεων περιορίζει τους αναπληρωτές αξιωματούχους σε 210 ημέρες χωρίς την επικύρωση της Γερουσίας.

Αυτό το χρονοδιάγραμμα ακολούθησε την απόλυση της πιο πρόσφατης επιβεβαιωμένης διευθύντριας του CDC, Δρ. Σούζαν Μονάρεζ, η οποία υπηρέτησε για λιγότερο από ένα μήνα κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης πρόσθετες επιλογές ηγεσίας του CDC την Πέμπτη, διορίζοντας τον Σον Σλόνσκι ως αναπληρωτή διευθυντή του CDC και διευθύνων σύμβουλο, και την Τζένιφερ Σούφορντ ως αναπληρώτρια διευθύντρια του CDC και διευθύνουσα σύμβουλο.