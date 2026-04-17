ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Η «Ένωση» με τη νίκη της «έσπασε» ρεκόρ που κρατούσε 49 χρόνια!

Η «Ένωση» έκανε κατάθεση ψυχής κι έφτασε μια… ανάσα από το να πετύχει ένα έπος ανάλογο με του 1977.

Εκείνη η ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ είναι κι η μοναδική που έχει φτάσει ως τα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης, κατέχοντας και το ρεκόρ με τις περισσότερες νίκες (βλ. πέντε) σε κύρια φάση (σ.σ. ήτοι εκτός προκριματικών).

Το βράδυ της Πέμπτης (16/04) η ομάδα του Νίκολιτς επικράτησε της Ράγιο Βαγιεκάνο κι έφτασε τις έξι στη σεζόν, καταρρίπτοντας τη συγκεκριμένα ιστορική επίδοση που κρατούσε 49 χρόνια!

Να θυμίσουμε ότι μετά τις τρεις προκρίσεις στα προκριματικά η ΑΕΚ νίκησε Αμπερντίν, Σάμσουνσπορ, Φιορεντίνα, Κραϊόβα, Τσέλιε και την ομάδα της Μαδρίτης.

Η σχετική δημοσίευση του UEFA Media Consultant, Ανδρέα Δημάτου

«Η ΑΕΚ το πάλεψε, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει τον άθλο του 1977. Έσπασε όμως απόψε ένα ρεκόρ που κρατούσε από εκείνη την τεράστια πορεία!

Πέντε νίκες στη διάρκεια της κυρίως ευρωπαϊκής σεζόν (χωρίς τα προκριματικά) είχε να κάνει η ΑΕΚ από την περίοδο 1976-77!

Ποτέ άλλοτε μέχρι εφέτος!

Μια επίδοση που κρατούσε κοντά 50 χρόνια!

Μια επίδοση που την ισοφάρισε η ΑΕΚ στο 0-4 με την Τσέλιε και την κατέρριψε απόψε με την έκτη ευρωπαϊκή νίκη στην κυρίως σεζόν χωρίς τις τρεις στα προκριματικά του καλοκαιριού!

Ενα ακόμα ρεκόρ μίας ιδιαίτερα αξιόλογης ευρωπαϊκής πορείας που ολοκληρώθηκε απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Μιας ευρωπαϊκής πορείας που η ΑΕΚ είχε να κάνει από τις αρχές του εφετινού αιώνα…»

