«Χαλαρώνει» το Ιράν το επικοινωνιακό σκοτάδι - Εν μέρει επαναφορά διαδικτύου και διεθνών κλήσεων

Η ιρανική κυβέρνηση επέτρεψε ξανά τη λήψη διεθνών κλήσεων μέσω σταθερών τηλεφώνων «στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών στις επικοινωνίες», ενώ οι κλήσεις κινητής τηλεφωνίας παραμένουν απαγορευμένες, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι Ιρανοί μπόρεσαν να λάβουν τηλεφωνήματα από το εξωτερικό και η υπηρεσία Διαδικτύου αποκαταστάθηκε εν μέρει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Οι υπηρεσίες της Google είναι επίσης διαθέσιμες ξανά μετά από περίπου 50 ημέρες, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν επισφαλώς.

Η κυβέρνηση μπλόκαρε σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιτρεπόταν μόνο το λεγόμενο εθνικό διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εγκεκριμένους από το κράτος ιστότοπους.

Αντίθετα, ένα περιορισμένο μέρος του στρατού και της Παλαιστινιακής Αρχής ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς.

Επισήμως, η κυβέρνηση δικαιολόγησε το κλείσιμο του διαδικτύου για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, οι παρατηρητές προτείνουν ότι η ιρανική ηγεσία προσπάθησε πρωτίστως να αποτρέψει την κυκλοφορία πληροφοριών σχετικά με την πραγματική έκταση της ζημιάς του πολέμου και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της χώρας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.