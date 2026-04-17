«Χαλαρώνει» το Ιράν το επικοινωνιακό σκοτάδι - Εν μέρει επαναφορά διαδικτύου και διεθνών κλήσεων

Κλήσεις από το εξωτερικό όμως μόνο μέσω σταθερών τηλεφώνων 

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Χαλαρώνει» το Ιράν το επικοινωνιακό σκοτάδι - Εν μέρει επαναφορά διαδικτύου και διεθνών κλήσεων

Iρανές σε ίντερνετ καφέ στην Τεχεράνη

AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ιρανική κυβέρνηση επέτρεψε ξανά τη λήψη διεθνών κλήσεων μέσω σταθερών τηλεφώνων, ενώ οι κλήσεις κινητήςμένουν απαγορευμένες.
  • Η υπηρεσία Διαδικτύου αποκαταστάθηκε εν μέρει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.
  • Οι υπηρεσίες της Google είναι και πάλι διαθέσιμες, αλλά λειτουργούν με επισφαλή τρόπο.
  • Προηγουμένως, η κυβέρνηση επέβαλε μπλοκάρισμα στο παγκόσμιο διαδίκτυο, επιτρέποντας μόνο το εθνικό διαδίκτυο με περιορισμένη πρόσβαση σε ιστότοπους εγκεκριμένους από το κράτος.
  • Η επίσημη δικαιολογία για το κλείσιμο του διαδικτύου ήταν η ασφάλεια, αλλά παρατηρητές θεωρούν ότι στόχος ήταν ο περιορισμός της πληροφόρησης για την έκταση της ζημιάς και την κατάσταση εντός της χώρας.
Snapshot powered by AI

Η ιρανική κυβέρνηση επέτρεψε ξανά τη λήψη διεθνών κλήσεων μέσω σταθερών τηλεφώνων «στο πλαίσιο της σταδιακής χαλάρωσης των περιορισμών στις επικοινωνίες», ενώ οι κλήσεις κινητής τηλεφωνίας παραμένουν απαγορευμένες, ανέφεραν τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των κρατικών μέσων ενημέρωσης, οι Ιρανοί μπόρεσαν να λάβουν τηλεφωνήματα από το εξωτερικό και η υπηρεσία Διαδικτύου αποκαταστάθηκε εν μέρει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου.

Οι υπηρεσίες της Google είναι επίσης διαθέσιμες ξανά μετά από περίπου 50 ημέρες, αλλά εξακολουθούν να λειτουργούν επισφαλώς.

Η κυβέρνηση μπλόκαρε σε μεγάλο βαθμό την πρόσβαση στο παγκόσμιο διαδίκτυο, λίγο μετά την έναρξη των επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Επιτρεπόταν μόνο το λεγόμενο εθνικό διαδίκτυο, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση μόνο σε εγκεκριμένους από το κράτος ιστότοπους.

Αντίθετα, ένα περιορισμένο μέρος του στρατού και της Παλαιστινιακής Αρχής ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσει το Διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς.

Επισήμως, η κυβέρνηση δικαιολόγησε το κλείσιμο του διαδικτύου για λόγους ασφαλείας. Ωστόσο, οι παρατηρητές προτείνουν ότι η ιρανική ηγεσία προσπάθησε πρωτίστως να αποτρέψει την κυκλοφορία πληροφοριών σχετικά με την πραγματική έκταση της ζημιάς του πολέμου και την ατμόσφαιρα στο εσωτερικό της χώρας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σχόλια
