Ιρανοί χάκερ απειλούν με τρομο-κυβερνοεπιθέσεις στα αμερικανικά αποθέματα νερού

Μια ιρανική ομάδα χάκερ με ανάρτηση στο Telegram προειδοποίησε με επιθέσεις στα αποθέματα νερού των ΗΠΑ, εάν συνεχιστούν τα αμερικανικά πλήγματα σε υποδομές του Ιράν: «Η προηγούμενη εμπειρία έχει δείξει ότι αυτή η προειδοποίηση είναι ελέγξιμη και υπήρξαν περιστατικά που αφορούσαν υποδομές ύδρευσης των ΗΠΑ στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, τονίζεται ότι πρέπει να αποφευχθεί η απειλή των υποδομών ύδρευσης του Ιράν. Η μη τήρηση αυτής της προειδοποίησης θα έχει ως αποτέλεσμα ανεπανόρθωτη ζημιά στο άλλο μέρος».

Οι χάκερ που συνδέονται με το Ιράν, παρά το αρχικό χαμηλό προφίλ, καυχιούνται όλο και περισσότερο για τις επιχειρήσεις τους στον κυβερνοχώρο και έχουν ήδη διεκδικήσει την ευθύνη για κυβερνοεπιθέσεις.

Μόλις την Παρασκευή, η ομάδα χάκερ Handala Hack Team που συνδέονται με το Ιράν παραδέχτηκε ότι εισέβαλαν στα προσωπικά εισερχόμενα του διευθυντή του του FBI Kash Patel, δημοσιεύοντας μία σειρά φωτογραφιών του από προσωπικές στιγμές.

Το Ιράν έχει επενδύσει πολλά στις επιθετικές του δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, ενώ καλλιεργεί δεσμούς με ομάδες χάκερ.

Από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος, το Ιράν προσπάθησε επίσης να διεισδύσει σε κάμερες σε χώρες της Μέσης Ανατολής για να βελτιώσει τη στόχευση πυραύλων του Ιράν.

Έχουν στοχεύσει κέντρα δεδομένων στην περιοχή, καθώς και βιομηχανικές εγκαταστάσεις στο Ισραήλ, ένα σχολείο στη Σαουδική Αραβία και ένα αεροδρόμιο στο Κουβέιτ, σύμφωνα με αναφορές.

