Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε ισραηλινά και αμερικάνικα Πανεπιστήμια

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν, σύμφωνα με την Ιρανική Κρατική Τηλεόραση, ότι θα στοχοποιήσουν δύο ισραηλινά ή αμερικανικά πανεπιστήμια στην περιοχή σε αντίποινα για την επίθεση στο Ιρανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν είχε καταδικάσει τις αεροπορικές επιθέσεις σε δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της χώρας.

«Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ισφαχάν και το Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τεχεράνη είναι μόνο δύο από τα πολλά πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που δέχτηκαν σκόπιμα επίθεση από τους επιτιθέμενους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 ημερών του παράνομου πολέμου τους κατά του ιρανικού έθνους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, ο Ισμαΐλ Μπακαεΐ.

«Στην πραγματικότητα, η αμερικανοϊσραηλινή επιθετικότητα κατά του Ιράν συνεχίζει να αποκαλύπτει τον πραγματικό της στόχο: να παραλύσει τα επιστημονικά θεμέλια και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας, στοχεύοντας συστηματικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, ιστορικά μνημεία και εξέχοντες επιστήμονες.

Η αντιμετώπιση του “πυρηνικού προγράμματος” του Ιράν και της “άμεσης απειλής” δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μοχθηρά προσχήματα – απλές κατασκευές που αποσκοπούσαν στην απόκρυψη της πραγματικής τους πρόθεσης», κατέληξε.

