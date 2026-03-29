Χούθι: Ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά του Ισραήλ

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν "πύραυλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη" προς "ζωτικούς και στρατιωτικούς στόχους" στο Ισραήλ.

Χούθι: Ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά του Ισραήλ
epa11460283 Houthi supporters hold up weapons during a protest against the US and Israel, and in solidarity with the Palestinian people, in Sana'a, Yemen, 05 July 2024. Thousands of people took part in the protest in solidarity with the Palestinian people and condemning the US support for Israel's military operation in the Gaza Strip, as the Houthis stepped up missile and drone attacks on shipping lanes in the seas around Yemen. Houthis leader Abdul-Malik al-Houthi has claimed that his group attacked a total of 162 commercial and military vessels with ballistic and cruise missiles, drones and speed boats in the Red Sea and the Gulf of Aden since November 2023, including six ships that came under attack over the past week. EPA/YAHYA ARHAB
Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι πρόκεινται στο Ιράν, δήλωσαν ότι πραγματοποίησαν δεύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες, δήλωσε σήμερα ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης, ο Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτική του ομιλία.

Η εμπλοκή των Χούθι στη σύγκρουση και η ανάληψη της ευθύνης για μια δεύτερη επίθεση σήμερα κατά του Ισραήλ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αυξάνει τις περιφερειακές εντάσεις, κυρίως λόγω της ικανότητάς τους να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκαναν σε ένδειξη υποστήριξης της Χαμάς στη Γάζα μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Σε ανακοίνωση στην πλατφόρμα X, ο εκπρόσωπός τους δήλωσε ότι οι Χούθι εκτόξευσαν "πύραυλους κρουζ και μη επανδρωμένα αεροσκάφη" προς "ζωτικούς και στρατιωτικούς στόχους" στο Ισραήλ.

Οι αντάρτες, οι οποίοι στοχοθετούσαν τακτικά το Ισραήλ μεταξύ 2023 και 2025 σε ένδειξη υποστήριξης στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, είχαν αναλάβει νωρίτερα σήμερα την ευθύνη για την πρώτη τους επίθεση κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

