Μέριλ Στριπ: Συνάντησε την Άννα Γουίντουρ ως «Μιράντα Πρίστλι» στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Όταν η πραγματικότητα συνάντησε την φαντασία στην πόλη της μόδας

LIFESTYLE
Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, η Μέριλ Στριπ έκανε μια «αιφνιδιαστική» εμφάνιση στην επίδειξη Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 του οίκου Dolce & Gabbana, ενσαρκώνοντας την Μιράντα Πρίστλι, στο πλαίσιο των γυρισμάτων του πολυαναμενόμενου σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Prada» στην ιταλική πόλη.

Η 76χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός κάθισε στην πρώτη σειρά δίπλα στον Στάνλεϊ Τούτσι ως «Νάιτζελ Κίπλινγκ», ενώ απέναντί τους βρισκόταν η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία ενέπνευσε τον κινηματογραφικό χαρακτήρα της «Πρίστλι». Πίσω τους κάθισε και η Σιμόν Άσλεϊ, που συμμετέχει στο καστ του νέου σίκουελ.

Λίγο πριν από την επίδειξη, η Στριπ και η Γουίντουρ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν λόγια αγάπης και μια αγκαλιά, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε η Vogue στο Instagram.

https://www.instagram.com/reel/DPHEqUnjouI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η Στριπ εμφανίστηκε φορώντας καμηλό trench από λάτεξ με λεοπάρ ζώνη και τσάντα, μαύρο παντελόνι, λευκά γυαλιά ηλίου και σατέν γόβες, με το χαρακτηριστικό γκριζόλευκο καρέ κούρεμα της ηρωίδας.

Η επέλεξε ένα maxi φόρεμα με πολύχρωμα λουλούδια, snakeskin μπότες με τακούνι και χρυσές αλυσίδες, παραμένοντας πιστή στο εμβληματικό της bob κούρεμα και τα μαύρα γυαλιά ηλίου.

Η εμφάνιση αυτή έπεται της πρόσφατης παρουσίας της Στριπ με κόκκινη τουαλέτα τύπου «Met Gala» στη Νέα Υόρκη, στα γυρίσματα σκηνών του «The Devil Wears Prada 2» στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.

Στο σίκουελ θα επιστρέψουν η Αν Χάθαγουεϊ ως Άντι Σακς και η Έμιλι Μπλαντ στον ρόλο της προσωπικής βοηθού Έμιλι Τσάρλτον.

Σύμφωνα με το Variety, η νέα ταινία θα ακολουθεί την Πρίστλι καθώς παλεύει να διατηρήσει την καριέρα της μέσα στην πτώση της παραδοσιακής εκδοτική βιομηχανίας, ερχόμενη αντιμέτωπη με την πρώην βοηθό της, που πλέον είναι ισχυρό στέλεχος σε μεγάλο όμιλο.

