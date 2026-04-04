Αναρράχη Εορδαίας: Αρκούδες, λύκοι και... ηλεκτροφόροι φράχτες - Ένα χωριό σε ομηρία

Παρά τις παρεμβάσεις και τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας

Ελένη Μητσάλη

Αναρράχη Εορδαίας: Αρκούδες, λύκοι και... ηλεκτροφόροι φράχτες - Ένα χωριό σε ομηρία
Ανησυχία κι έντονο φόβο προκαλεί στους κατοίκους της Αναρράχης Εορδαίας η επανεμφάνιση αρκούδων μέσα στον οικισμό, με τα περιστατικά να καταγράφονται πλέον με αυξανόμενη συχνότητα.

Μόλις τις τελευταίες ημέρες σημειώθηκαν δύο επιθέσεις σε κοτέτσια, με αποτέλεσμα την απώλεια δεκάδων πουλερικών, ενώ οι ζημιές επεκτάθηκαν και σε περιφράξεις και εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα άγρια ζώα εισέρχονται εντός του χωριού κυρίως τις βραδινές και πρώτες πρωινές ώρες, αναζητώντας τροφή. Οι κάτοικοι βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι εμφανίσεις δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, γεγονός που εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας και καθιστά δύσκολη ακόμη και την καθημερινή μετακίνηση.

Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο, ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έντονη κλιμάκωση.

Παρά τις παρεμβάσεις και τις συσκέψεις με τις αρμόδιες αρχές, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση, με τους κατοίκους να ζητούν άμεσα μέτρα προστασίας, καθώς –όπως επισημαίνουν– πέρα από τις υλικές ζημιές, τίθεται πλέον ζήτημα ασφάλειας ανθρώπινων ζωών.

«Ζούμε σε κατάσταση ομηρίας»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αναράχης, Κοσμάς Κοτσίδης, τόνισε: «Οι αρκούδες πάλι έκαναν την εμφάνισή τους, όπως κάθε χρόνο. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που το συναντούμε εδώ και περίπου πέντε χρόνια. Αυτή την περίοδο εισέρχονται μέσα στον οικισμό και δημιουργούν πολλές καταστροφές. Χτυπάνε συνήθως σε οικόσιτα ζώα, κοτόπουλα, πουλερικά κτλ. Κάθε μέρα έχουμε και από ένα περιστατικό εντός οικισμού.

Πηγαίνουν σε αυλές, σε σπίτια, σε ορνιθοτροφεία, εκεί όπου κάποιος κάτοικος έχει λίγες κότες, και τις καταστρέφουν, τις σκοτώνουν, δημιουργώντας ζημιές και στις υποδομές. Υπάρχει ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εδώ και χρόνια και μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί καμία λύση.

Οι αρκούδες που εμφανίζονται θέλω να πιστεύω ότι είναι οι ίδιες με πέρσι. Είχαμε μια αρσενική, η οποία ήταν πολύ επιθετική, μια μαύρη, και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και άλλες δύο, θηλυκές καφέ αρκούδες, οι οποίες έχουν και μικρά αρκουδάκια μαζί τους.

Η πρώτη αρκούδα που παρουσιάστηκε εντός οικισμού ήταν πριν από επτά χρόνια, αλλά τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο γίνεται όλο και πιο έντονο. Ζούμε μια κατάσταση ομηρίας εδώ στο χωριό. Πέρσι είχαμε τα ίδια κρούσματα. Κάναμε κάποιες προσπάθειες με την Περιφέρεια και τον Δήμο, έγιναν συσκέψεις και συντονισμός με τα αρμόδια όργανα με το δασαρχείο, αλλά το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο τίποτα.

Οι κάτοικοι έχουν τρομοκρατηθεί, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένο ωράριο εμφάνισης. Οι αρκούδες εμφανίζονται τα ξημερώματα, στο σούρουπο, ακόμη και στις εννιά το βράδυ, στις έξι το πρωί ή στις τρεις τα ξημερώματα. Ζούμε συνεχώς σε κατάσταση επιφυλακής και επαγρύπνησης.

Ο κάθε κάτοικος φοβάται να μετακινηθεί. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Πρόσφατα, καταστράφηκε ένα κοτέτσι με περίπου 13–14 κοτόπουλα. Δεν είναι μόνο το οικονομικό κόστος· το ζήτημα είναι ότι αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος εκείνη τη στιγμή στο σημείο, ενδεχομένως να δεχόταν επίθεση.

Οι αρκούδες σπάνε φράχτες, γκρεμίζουν κοτέτσια. Όλοι αποφεύγουμε να μετακινούμαστε τα βράδια. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε πρωί και βράδυ, ακόμη και να πάμε στα αυτοκίνητά μας για να πάμε στη δουλειά, μήπως βρεθούμε αντιμέτωποι με αρκούδα.

Η απάντηση από το δασαρχείο είναι ότι πρέπει να προμηθευτούμε ηλεκτροφόρους φράχτες. Αν είναι έτσι, να φράξουμε όλο το χωριό με ηλεκτροφόρους φράχτες για να μην περνάει κανένας. Αυτές οι λύσεις που μας δίνονται είναι ημίμετρα και όχι ουσιαστικά μέτρα.

Η αρμόδια υπηρεσία στέλνει δύο υπαλλήλους για περιπολίες, αλλά αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και λύκοι. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο».

