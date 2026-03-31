Εορδαία: Νέα επίθεση αρκούδας - Δεκάδες νεκρά πουλερικά

Snapshot Καφέ αρκούδα εμφανίστηκε εντός του οικισμού Αναρράχης στον δήμο Εορδαίας, προκαλώντας επιθέσεις σε κοτέτσια και καταστροφή πουλερικών.

Τα περιστατικά επιθέσεων αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας έχουν αυξηθεί, με ζημιές σε μελισσοκομεία, στάβλους και αγροτικές εγκαταστάσεις σε Καστοριά, Φλώρινα και Γρεβενά.

Η αύξηση των εμφανίσεων οφείλεται στην αναζήτηση τροφής από τις αρκούδες και στη μείωση των φυσικών πόρων, καθώς και στην προσέγγιση κατοικημένων περιοχών λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η καφέ αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος και απαιτείται ισορροπημένη διαχείριση για την προστασία της άγριας ζωής και την ασφάλεια των κατοίκων.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα προστασίας, να αποφεύγουν την απόθεση τροφίμων σε ανοιχτούς χώρους και να ενημερώνουν τις υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης αρκούδων.

Ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους της Αναρράχης, στον δήμο Εορδαίας της Κοζάνης, μετά την εμφάνιση καφέ αρκούδας εντός του οικισμού. Δύο επιθέσεις σε κοτέτσια προχθές το βράδυ έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της παρουσίας άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές της δυτικής Μακεδονίας.

Οι ιδιοκτήτες των εκτροφών βρέθηκαν αντιμέτωποι με σοβαρές ζημιές, καθώς η καφέ αρκούδα πέρασε τις συρμάτινες περιφράξεις και κατασπάραξε πουλερικά, αφήνοντας πίσω της νεκρά ζώα τόσο εντός όσο και εκτός των χώρων φύλαξης. Το γεγονός ότι τα συμβάντα έγιναν μέσα στον οικισμό εντείνει την ανησυχία των κατοίκων, οι οποίοι καλούνται να αυξήσουν την προσοχή τους, ιδίως τις νυχτερινές ώρες, και να λάβουν μέτρα προστασίας για τις περιουσίες και τα ζώα τους.

Οι επιθέσεις αυτές δεν αποτελούν μεμονωμένο περιστατικό, καθώς παρόμοια συμβαίνουν συχνά σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας όπου η καφέ αρκούδα είναι διαρκώς παρούσα. Σε οικισμούς της Καστοριάς και της Φλώρινας έχουν καταγραφεί ζημιές σε μελισσοκομεία, στάβλους και αγροτικές εγκαταστάσεις, ενώ δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται αρκούδες σε αυλές σπιτιών ή και σε δρόμους χωριών. Παρόμοιες καταγγελίες έχουν γίνει και στα Γρεβενά, όπου κτηνοτρόφοι αναφέρουν απώλειες ζώων, με τις τοπικές αρχές να ενισχύουν τα μέτρα πρόληψης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αύξηση των επιθέσεων σχετίζεται με την αναζήτηση τροφής από τις αρκούδες, ιδιαίτερα σε περιόδους όπου οι φυσικοί πόροι είναι περιορισμένοι. Επιπλέον, η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει οδηγήσει στη σταδιακή προσέγγιση των άγριων ζώων σε κατοικημένες περιοχές. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η καφέ αρκούδα είναι προστατευόμενο είδος και η διαχείριση τέτοιων περιστατικών απαιτεί ισορροπία μεταξύ της προστασίας της άγριας ζωής και της ασφάλειας των πολιτών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν την απόθεση τροφίμων σε ανοιχτούς χώρους, να ενισχύουν τις περιφράξεις των χώρων εκτροφής και να ενημερώνουν άμεσα τις υπηρεσίες σε περίπτωση εμφάνισης άγριων ζώων στην περιοχή τους.