Κοζάνη: Αρκουδάκι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα - Εντοπίστηκε νεκρό στο Δροσερό

Συνιστάται αυξημένη προσοχή στους οδηγούς, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, για την αποφυγή ατυχημάτων με αρκούδες.

Νεκρό εντοπίστηκε ένα αρκουδάκι στην Κοζάνη, και συγκεκριμένα στην περιοχή έξω από το Δροσερό του Δήμου Εορδαίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Κοζάνης, το άτυχο ζώο επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όμως δεν κατάφερε να περάσει απέναντι, καθώς χτυπήθηκε θανάσιμα από διερχόμενο όχημα. Οδηγοί που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ενημέρωσαν άμεσα το Δασαρχείο Κοζάνης και νωρίς το πρωί, υπάλληλοι του Δασαρχείου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στην απομάκρυνση του νεκρού ζώου από το οδόστρωμα.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, Στέλιος Καλόγηρος, απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή είναι συχνή και έντονη.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με κατοίκους, έχει ξεκινήσει και πάλι η έντονη εμφάνιση αρκούδων ακόμη και εντός του αστικού ιστού, προκαλώντας ανησυχία και φόβο. Οι διαμαρτυρίες των πολιτών είναι αυξανόμενες, καθώς ζητούν άμεσα μέτρα για την ασφάλειά τους. Μάλιστα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, οικογένεια αρκούδων εμφανίστηκε και στην περιοχή της Αναρράχη, ενισχύοντας την ανησυχία για τη συχνότητα και την εγγύτητα των εμφανίσεων κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Όπως επισημαίνεται, απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, ώστε να αποφεύγονται θανατηφόρα περιστατικά τόσο για τα ζώα όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς.

