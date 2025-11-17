Κτηνωδία στη Δράμα: Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη αρκούδα στο Λιβαδερό

Αντιμέτωπος με ένα φρικιαστικό θέαμα ήρθε ένας υπάλληλος του Δασαρχείου στο Λιβαδερό της Δράμας, αφού εντόπισε μια νεκρή αρκούδα η οποία είχε πυροβοληθεί μέχρι θανάτου ενώ παράλληλα είχε αποκεφαλιστεί.

Ο υπάλληλος ενημέρωσε άμεσα το Δασαρχείο Δράμας, την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» και τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης για την Αρκούδα στην περιοχή.

Ήδη σχηματίστηκε δικογραφία για τη συγκεκριμένη κτηνωδία και έχει ξεκινήσει η προανάκριση προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης. Συμφώνα με τον ΟΦΥΠΕΚΑ όσο και με την οργάνωση «Καλλιστώ» η θανάτωση ή και ο τραυματισμός αρκούδας αποτελεί εγκληματική πράξη και διώκεται ποινικά.

