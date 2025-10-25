Ιωάννινα: Οδηγός συνάντησε αρκούδα και τα δύο μικρά της στον δρόμο - Δείτε βίντεο
Ενώ οδηγούσε, στο δρόμο του βρέθηκε μία αρκούδα με δύο μικρά αρκουδάκια.
Μία εξόρμηση στον Καστανώνα στο Ανατολικό Ζαγόρι στα χαράματα επεφύλασσε μία διαφορετική... συνάντηση για έναν κάτοικο των Ιωαννίνων.
Στη θέα του οχήματος η αρκούδα και τα αρκουδάκι άρχισαν να τρέχουν. Σε μία στιγμή όμως η «μαμά» στάθηκε και κοίταξε πίσω της για να συνεχίσει μετά τρέχοντας μπαίνοντας στο δάσος.
Οι συναντήσεις με αρκούδες δεν είναι σπάνιες καθώς ο πληθυσμός τους έχει αυξηθεί κατά πολύ και συχνά φτάνουν μέσα στους οικισμούς, σύμφωνα με το epiruspost.
