Βρέφος και 24χρονη διακομίσθηκαν από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα
Σκάφος του Λιμενικού μετέφερε γυναίκα και το βρέφος της από την Κέρκυρα στην Ηγουμενίτσα
Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ασθενών που χρειαζόταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη.
Συγκεκριμένα, βρέφος και 24χρονη μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας τους ανέμεναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους μετέφεραν σε νοσοκομεία των Ιωαννίνων για περαιτέρω περίθαλψη.
*Πηγή: Epiruspost
