Βρέφος και 24χρονη διακομίσθηκαν από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα

Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, πραγματοποιήθηκαν διακομιδές ασθενών που χρειαζόταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη.

Συγκεκριμένα, βρέφος και 24χρονη μεταφέρθηκαν από το λιμάνι της Κέρκυρας στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – ΕΛ.ΑΚΤ. Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας τους ανέμεναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία τους μετέφεραν σε νοσοκομεία των Ιωαννίνων για περαιτέρω περίθαλψη.

*Πηγή: Epiruspost

