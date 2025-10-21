Ιωάννινα: Πήγε στην τράπεζα να ανταλλάξει… πλαστά χαρτονομίσματα

Χειροπέδες σε έναν αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων, που κατηγορείται για κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο αλλοδαπός μετέβη σε τραπεζικό κατάστημα και επιχείρησε να ανταλλάξει πέντε χαρτονομίσματα των 50 ευρώ, που όπως διαπιστώθηκε από υπαλλήλους της τράπεζας ήταν πλαστά.

Όπως διαπιστώθηκε από το περαιτέρω έλεγχο του κατηγορουμένου είχε επανεισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, αφού σε βάρος του είχε επιβληθεί μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα.

Τα παραπάνω χαρτονομίσματα κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

