Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή: Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Ψωμόπουλος

Θλίψη στην ελληνική ροκ σκηνή προκαλεί η είδηση του θανάτου του μάνατζερ και στιχουργού του συγκροτήματος Magic De Spell, Γιώργου Ψωμόπουλου.

Ο εκλιπών «έφυγε» σε ηλικία 73 ετών ταλαιπωρημένος από προβλήματα υγείας.

Η προσωπική φιλία του Γιώργου Ψωμόπουλου με την Κατερίνα Γώγου αποτέλεσε την αφορμή ώστε οι Magic De Spell να μελοποιήσουν το εμβληματικό ποίημά της «Εμένα οι φίλοι μου» από την ποιητική συλλογή «Τρία κλικ αριστερά» του 1980.

Το τραγούδι παραμένει μέχρι και σήμερα ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια όχι μόνο της μπάντας αλλά ολόκληρης της ελληνικής ροκ σκηνής.

Το αντίο των Magic De Spell στον Γιώργο Ψωμόπουλο

Τα μέλη του θρυλικού συγκροτήματος αποχαιρέτισαν τον αγαπημένο τους φίλο με μία ανάρτηση στο διαδίκτυο κάνοντας λόγο για έναν «αφανή» ήρωα που χωρίς αυτόν το ελληνικό ροκ δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα.

Η ανάρτηση των Magic De Spell

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών.

Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998.

Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα.

Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε.

Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..», αναφέρουν τα μέλη του συγκροτήματος στην ανάρτησή τους.

Διαβάστε επίσης