Ιωάννινα: Τραγικό περιστατικό στο Συρράκο - 62χρονος πέθανε στην εκδρομή που έκανε

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ημερήσια εκδρομή ομάδας επισκεπτών στο Συρράκο Ιωαννίνων, καθώς κατά της διάρκειά της ένα μέλος της παρέας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε

Ο 62χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις

Ο άτυχος 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο ξαφνικός θάνατός του συγκλόνισε την παρέα του και την οικογένειά του.

Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

