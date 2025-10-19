Ιωάννινα: Τραγικό περιστατικό στο Συρράκο - 62χρονος πέθανε στην εκδρομή που έκανε
Ο άτυχος 62χρονος είχε καταγωγή από την Εύβοια
Σε τραγωδία εξελίχθηκε η ημερήσια εκδρομή ομάδας επισκεπτών στο Συρράκο Ιωαννίνων, καθώς κατά της διάρκειά της ένα μέλος της παρέας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε
Ο 62χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Για το περιστατικό ενημερώθηκε και η ΕΛΑΣ όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις
Ο άτυχος 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο ξαφνικός θάνατός του συγκλόνισε την παρέα του και την οικογένειά του.
Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.
Με πληροφορίες από epiruspost.gr
