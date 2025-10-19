Δακτύλιος: Επιστρέφει αύριο - Ποια οχήματα κυκλοφορούν ελεύθερα - Οι ημέρες και οι ώρες

Από αύριο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, τίθεται σε ισχύ ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, μετά την σχετική έκδοση του ΦΕΚ.

Ειδικότερα στο ΦΕΚ Β’ 5565/17.10.2025 που εκδόθηκε την Παρασκευή, αναφέρει πως τα μέτρα του Δακτυλίου τίθενται ξανά σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 και θα ισχύουν έως και τις 24 Ιουλίου 2026.

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Το ωράριο και ημέρες ισχύος είναι από Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00, την Παρασκευή: 07:00 – 15:00

Δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας, για οχήματα μέχρι 2,2 τόνους.

Ποιοι εξαιρούνται

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

Κατά τα άλλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν υπάγονται στις παραπάνω απαγορεύσεις και κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό στο ΜΙΚΡΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ τα οχήματα των κατηγοριών που εξαιρούνται των περιορισμών, καθώς και τα οχήματα των κατηγοριών, που απαιτείται να είναι εφοδιασμένα με ειδικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 169743 από 17-10-2025 (ΦΕΚ 5565, τ. Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Ειδικότερα, οι κύριοι ή/και κάτοχοι:

– Εκ κατασκευής, αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και εκ κατασκευής υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων και εκ κατασκευής οχημάτων φυσικού αερίου και υγραερίου,

– Αυτοκινήτων EURO 6, πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 120g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου, σύμφωνα με το Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης – New European Driving Cycle/NEDC), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και την 31-12-2020,

– Αυτοκινήτων EURO 6 πλην των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, εφόσον εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 145g/km (τιμή συνδυασμένου κύκλου σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων – Worldwide Light Test Procedure/WLTP), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1-1-2021 και εφεξής, δύνανται να εκτυπώσουν ειδικό σήμα για την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία τους στο κέντρο της Αθήνας, ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε σε έγχαρτη είτε σε ηλεκτρονική μορφή καταχωρημένη σε κινητό τηλέφωνο.

Για τα οχήματα των μονίμων κατοίκων εσωτερικά του ΜΙΚΡΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ, προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου – εξόδου και χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Οι αιτήσεις για έκδοση ειδικών αδειών κυκλοφορίας δύνανται να υποβάλλονται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και από ώρες 08:00 έως 14:00 στην έδρα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής [Θ. Δηλιγιάννη 24-26, Γραφείο Δακτυλίου στο ισόγειο του κτιρίου (είσοδος από οδό Σάμου), τηλ. 210-5284142, e-mail: daktylios@astynomia.gr] με την προσκόμιση πέραν των ειδικότερων ανά περίπτωση ενδιαφερομένου εγγράφων/δικαιολογητικών και φωτοαντιγράφων:

α) Άδειας Κυκλοφορίας του οχήματος.

β) Άδειας Ικανότητας Οδήγησης των οδηγών.

γ) Ισχύοντος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Κ.Τ.Ε.Ο.).

δ) Ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Όσον αφορά στα οχήματα που μπορούν να κυκλοφορούν στο δακτύλιο επισημαίνεται από την αστυνομία ότι οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας που είχαν χορηγηθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025 εξακολουθούν να ισχύουν.

