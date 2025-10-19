Λαμία: Σοβαρό τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ΙΧΕ με μηχανάκι σημειώθηκε γύρω στις 12:10’ το μεσημέρι της Κυριακής (19/10/25) στην οδό Αβέρωφ, στο σημείο που μετονομάζεται σε Γεωργίου Πλατή και διασταυρώνεται με την Σπύρου Ματσούκα.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το μηχανάκι με οδηγό 37χρονο κατέβαινε κανονικά την οδό Αβέρωφ, ενώ το ΙΧΕ που ανέβαινε την ίδια οδό, φέρεται να προσπάθησε να στρίψει αριστερά στην Σπύρου Ματσούκα με αποτέλεσμα να γίνει η σύγκρουση.

Η σύγκρουση ήταν αρκετά γερή όπως φαίνεται και από τη ζημιά στα δύο οχήματα. Το θετικό είναι ότι ο δικυκλιστής που βρέθηκε στο οδόστρωμα, φορούσε κράνος και γλύτωσε τα πολύ χειρότερα. Ωστόσο χρειάστηκε να διακομιστεί στο Νοσοκομείο Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έφτασε γρήγορα στο σημείο.

Η Τροχαία Λαμίας, ανέλαβε την προανάκριση για τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσε το συγκεκριμένο ατύχημα.

