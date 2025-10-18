Ο θαρραλέος Έλληνας μουσικός που παίζει μπουζούκι κάνοντας βόλτα με μια αρκούδα στη Μόσχα

Πόσες φορές έχετε δει ανθρώπους να περπατούν με αρκούδες; Εσείς θα τολμούσατε; Κι όμως ο Δημήτρης Κατσιούρας από τη Λάρισα έκανε το όνειρό του πραγματικότητα και τα βίντεό του γίνονται viral.

Ο Δημήτρης Κατσιούρας όχι μόνο τόλμησε να περπατήσει δίπλα σε αρκούδα, αλλά έπαιξε μπουζούκι - μουσικός άλλωστε στο επάγγελμα - φωτογραφήθηκε μαζί της, ανέβασε τα στιγμιότυπα στα social media, με πολλούς να αναρωτιούνται αν τελικά αυτά είναι αληθινά ή αν πρόκειται για προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

«Όχι, παιδιά. Περπάτησα και περπατώ με τον Τομ, όπως είναι το όνομα της αρκούδας», θα πει στο Newsbomb.gr ο Δημήτρης που κατοικεί τα τελευταία χρόνια στη Μόσχα, θέλοντας να κλείσει τα στόματα εκείνων που ισχυρίζονται ότι δεν τόλμησε.

Πώς όμως έλαβε την απόφαση να τολμήσει αυτό που αρκετοί θεωρούν αδύνατο; «Άκουσα έναν φίλο μου, τον Σεργκέι. Η αρκούδα είναι δική του. Πήρα ανάσες, οπλίστηκα με υπομονή και θάρρος και είπα "πάμε και ό,τι γίνει. Θα το κάνω''», θυμάται σήμερα.

Έτσι, πριν από περίπου τρία χρόνια είδε τον Τομ, τον πλησίασε - πάντα υπό το άγρυπνο βλέμμα του φίλου του - και το κατάφερε. Ήταν η πρώτη φορά που θα έκανε την τολμηρή - ομολογουμένως για την πλειοψηφία - διαδρομή.

Στο ερώτημα αν τρόμαξε, εκείνος απαντά: «Είχα νευρικότητα, "η αρκούδα είναι αρκούδα", είπα στον εαυτό μου», για να προσθέσει αμέσως μετά: «"Θα τα καταφέρω, δεν θα πάει κάτι στραβά", ήταν η επόμενη σκέψη μου. Άλλωστε, το είχα πάρει απόφαση όσο και αν οι αρκούδες είναι απρόβλεπτες».

Ο Τομ (όπως φωνάζουν την αρκούδα οι ντόπιοι), από την πρώτη στιγμή φαινόταν να απολαμβάνει τόσο την παρέα του Δημήτρη όσο και τη μελωδία του μπουζουκιού, που παίζει ο 34χρονος.

Από τότε ο Δημήτρης έχει περπατήσει αρκετές φορές με την αρκούδα. Κάποιες φορές δεν ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες από την τολμηρή του απόδραση. Το έκανε όμως το καλοκαίρι, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram, που απέσπασε 22.000 likes.

Ο Δημήτρης σκοπεύει το επόμενο διάστημα να περπατήσει πάλι δίπλα στην αγαπημένη του αρκούδα. Το αν εμείς θα δούμε πάλι πλάνα από τη μοναδική του εμπειρία; Αυτό θα το αποφασίσει εκείνος... Το μόνο σίγουρο είναι η θέλησή του να το κάνει...

Ο Δημήτρης Κατσιούρας και ο Τομ στα δάση της Μόσχας

Άλλωστε, αυτό φαίνεται και από τις φωτογραφίες που παραχώρησε ο ίδιος στο Newsbomb.gr. Σε αυτές, όπως μπορείτε να δείτε, ο Δημήτρης φωτογραφίζεται πλάι πλάι με την αρκούδα, ενώ παίζει μουσική και ενώ φαίνεται να απολαμβάνει τους ήχους.

Στο βίντεο που ακολουθεί, η αρκούδα τον έχει πλησιάσει πολύ κοντά. «Δεν με αφήνει να παίξω», λέει εκείνος, ξεσπώντας σε γέλια, ενώ αργότερα συνεχίζει το μπουζούκι του.

https://www.instagram.com/reel/CoVZeFco7Ln/

Πόσο εύκολο είναι να περπατήσετε με αρκούδα

Μπορεί ο Δημήτρης Κατσιούρας να τόλμησε, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εφικτό. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι που ασχολούνται με τα άγρια ζώα, η συνύπαρξη ανθρώπου με αρκούδα θεωρητικά μπορεί να επιτευχθεί υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, αλλά στην πράξη είναι σχεδόν πάντα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, γενικά αποθαρρύνουν την ιδέα της έντονης αλληλεπίδρασης μαζί της.

Η εξημέρωση παίζει σημαντικό ρόλο και είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί σε μια αρκούδα που έχει μεγαλώσει κοντά σε ανθρώπους και είναι εξοικειωμένη με την ανθρώπινη παρουσία. Έτσι, ο Τομ, η «viral» αρκούδα που έχει μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο, μπορεί ευκολότερα και λιγότερα ακίνδυνα να συνυπάρξει με κάποιον άνθρωπο. «Η αρκούδα έρχεται σε συνεχή επαφή με ανθρώπους, έχει μεγαλώσει με ανθρώπους και αυτό είναι που κάνει την εμπειρία μου πιο εύκολη», σχολιάζει ο 34χρονος μουσικός.

Οι αρκούδες είναι άγρια ζώα και μπορούν να επιτεθούν στον άνθρωπο οποιαδήποτε στιγμή, καθώς μπορεί να θεωρήσουν ότι απειλούνται από αυτόν. Στοιχεία αναφέρουν επίσης πως οι περισσότερες επιθέσεις ανθρώπων γίνονται από θηλυκές που προστατεύουν τα μικρά τους.

Η άμεση επαφή του ανθρώπου με μια αρκούδα και η κατοχή της ως κατοικίδιο, δεν συνίσταται από τους ειδικούς. Πέραν της απρόβλεπτης φύσης τους, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιθέσεις, οι αρκούδες είναι ζώα, τα οποία έχουν τεράστιες ανάγκες.

Χρειάζεται πολύ μεγάλος χώρος για να κινηθούν και να ικανοποιήσουν τις φυσικές τους συμπεριφορές, όπως σκαρφάλωμα, παιχνίδι και ξεκούραση. Η διατροφή τους αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που καθιστά δύσκολη τη συνύπαρξη με τον άνθρωπο, αφού η σίτιση για τις αρκούδες είναι πολύπλοκη, δεν αρκεί το κρέας. Χρειάζονται ποικιλία, προσαρμοσμένη στην ειδική τους βιολογία.

Ο Δημήτρης Κατσιούρας αναφέρει πως ο φίλος του έχει φροντίσει για την κατάλληλη στέγη και διατροφή του Τομ, καθώς της παρέχει ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Μόσχα για να ζει όπως ορίζει η φύση της.

Ο Δημήτρης Κατσιούρας ζει στη Μόσχα και εργάζεται εκεί ως μουσικός. Το θάρρος είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει αφού αποφάσισε από νωρίς να φύγει από τη γενέτειρά του, τη Λάρισα και να ξεκινήσει τις μουσικές εμφανίσεις του εκτός Ελλάδας. Έφτασε στην Τουρκία, τη Ρουμανία και κατέληξε στη Μόσχα. Το μπουζούκι είναι κάτι που αγαπά, γι’ αυτό και αποφάσισε να συνοδεύσει με αυτό την βόλτα του με τον Τομ. Ο μουσικός φροντίζει στην διατήρηση του ελληνικού παραδοσιακού στοιχείου παγκοσμίως, καθώς μεταξύ άλλων έχει πραγματοποιήσει μουσικά αφιερώματα σε ελληνικές κοινότητες της Βραζιλίας.

