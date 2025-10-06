Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

Την επίθεση αρκούδας σε μελίσσια στο χωριό Αργύρια στην δυτική Φθιώτιδα κατέγραψε μελισσοκόμος.

Όπως φαίνεται στα στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στο Tik Tok η αρκούδα με άψογη τεχνική αποσπά την τροφή της από το κουτί και με γρήγορες κινήσεις εξαφανίζεται στο δάσος.

Δεν είναι η πρώτη επίθεση που καταγράφεται σε κυψέλες στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και στην Ευρυτανία, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στους παραγωγούς.

Επιπλέον ίχνη από το μεγάλο αυτό ζώο έχουν βρεθεί και πλησίον ποιμνιοστασίων με τους κτηνοτρόφους να εκφράζουν φόβους και για τα ζώα τους.

