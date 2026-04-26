«Ταξιδιώτης στον χρόνο» δηλώνει μοναδικός επιζών «κολλημένος» στο 2028 - «Δεν βλέπει άνθρωπο»

Οι «ταξιδιώτες στον χρόνο» εξακολουθούν να συναρπάζουν την ανθρώπινη φαντασία, με τις ιστορίες και τις αφηγήσεις να γίνονται viral στα κοινωνικά δίκτυα και να πυροδοτούν πάσης φύσεως θεωρίες.

Μία από αυτές αφορά στον Χαβιέρ, έναν αυτοαποκαλούμενος ταξιδιώτη στον χρόνο, ο οποίος με βιντεάκια και εικόνες στο TikTok ως απόδειξη των ισχυρισμών του, υποστηρίζει πως ζει «κολλημένος» στο μέλλον, σε μια μετα-αποκαλυπτική Ισπανία του 2028, όπου είναι ο μοναδικός επιζών και ψάχνει εναγωνίως τρόπο να επιστρέψει στο παρόν!

Ο Χαβιέρ έχει συγκεντρώσει 9,5 εκατομμύρια ακόλουθους στο TikTok, όπου δημοσιεύει τακτικά παρόμοια βίντεο που παρουσιάζουν ερημικές σκηνές στη Βαλένθια.

Ο λογαριασμός του έχει το όνομα χρήστη @unicosobreviviente, που σημαίνει «Ο μοναδικός επιζών».

Έκτοτε έχει δημοσιεύσει και άλλα βίντεο από την πόλη, όπου δεν διακρίνεται καμία ανθρώπινη δραστηριότητα.

Είναι ενδιαφέρον ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η σύνδεση στο διαδίκτυο φαίνεται να συνεχίζουν να λειτουργούν και στο μέλλον, επιτρέποντάς του να μοιράζεται αυτά τα βίντεο.

Σήμερα, ο Χαβιέρ ισχυρίζεται ότι παραμένει μόνος, έχοντας περάσει συνολικά 340 ημέρες σε πλήρη απομόνωση.

Η λεζάντα σε μία από τις πιο πρόσφατες αναρτήσεις του αναφέρει: «340η μέρα μόνος στον κόσμο, έχω επισκεφτεί πόλεις και πολλά άλλα μέρη. Τι μπορεί να μου συμβαίνει;»

Σε ένα άλλο πρόσφατο βίντεο, επισκέφθηκε ένα μουσείο, υποστηρίζοντας ότι ήταν «πάντα γεμάτο κόσμο».

Στο απόκοσμο βίντεο, ο Χαβιέρ περιπλανιέται στο μουσείο, το οποίο φαίνεται να έχει διατηρηθεί σε άριστη κατάσταση, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει κανένας άλλος άνθρωπος εκεί.

Από την πρώτη του ανάρτηση, ο Χαβιέρ μοιράζεται συχνά ενημερώσεις για τη «ζωή του στο μέλλον».

Έχει επίσης δημοσιεύσει βίντεο που υποτίθεται ότι δείχνουν τη Βαρκελώνη, τη Μαδρίτη και τη Σεβίλλη.

Σε άλλο βίντεο, ο Χαβιέρ οδηγεί τους θεατές σε μια βόλτα ανάμεσα σε πολυκατοικίες και μια παιδική χαρά, αν και η περιοχή μοιάζει με έρημη πόλη, χωρίς ψυχή γύρω.

Ένα άλλο βίντεο, που φαίνεται να έχει τραβηχτεί από drone, τον δείχνει να στέκεται μόνος του σε μια παραλία.

Αρκετοί χρήστες του TikTok έθεσαν ερωτήσεις σε μια προσπάθεια να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς του Χαβιέρ.

Όταν ρωτήθηκε για τη συνεχιζόμενη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για το φωτισμό και το διαδίκτυο, απάντησε ότι «δεν ήταν σίγουρος», αλλά υπονόησε ότι «πιθανότατα υπάρχει κάποιος σύνδεσμος μεταξύ του 2021 και του 2027».