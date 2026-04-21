Τρόμος για διάσημη TikToker: Δέχθηκε σεξουαλική επίθεση σε ισπανική παραλία - Τη βρήκαν να κλαίει

Διάσημη infuencer φέρεται να έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης σε δημοφιλή τουριστική παραλία της Ισπανίας.

Η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνο ότι είναι περίου 35 ετών, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, δέχθηκε επίθεση στο τουριστικό hotspot στην Κόστα ντε Βαλένθια στην Γκάντια και κάτοικος της περιοχής τη βρήκε να κλαίει ανάμεσα σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άκουσε λυγμούς να προέρχονται ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα και βρήκε το θύμα σκυμμένο και να κλαίει.

Αμέσως κάλεσε την αστυνομία, η οποία έσπευσε στο σημείο.

Η TikToker είναι γνωστή για τις δημοσιεύσεις περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φέρεται να σχεδίαζε να καταγράψει την παραμονή της στην περιοχή.

Οι αρχές ερευνούν ακόμα και το ανησυχητικό σενάριο να δέχθηκε επίθεση από «εμμονικό» ακόλουθο.

Η 35χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, ενώ οι έρευνες στρέφονται στο υλικό από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης, αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της infuencer ώστε να διαπιστωθεί αν δεχόταν απειλητικά μηνύματα.

Ενώ η τοποθεσία είναι δημόσιος χώρος, είναι επίσης αρκετά απομονωμένη.

Σύμφωνα με το ισπανικό μέσο ενημέρωσης Levante-EMV, η γυναίκα προσεγγίστηκε από τουλάχιστον έναν άγνωστο ενώ περπατούσε σε έναν δρόμο στην παραλία, ενώ δέχθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν σε τοπικό κέντρο διασκέδαση.

Η γυναίκα δεν έχει ακόμη δώσει πλήρη περιγραφή των γεγονότων.

