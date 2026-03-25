Fuel pass 2026: Τα εισοδηματικά κριτήρια - Τι δικαιούστε με ψηφιακή κάρτα και τι με κατάθεση σε iban

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για το άνοιγμα της πλατφόρμας του fuel pass 2026 για την επιδότηση καυσίμων, μετακινήσεων με μέσα μεταφοράς και ταξί. Ως γνωστό, πρόθεση της κυβέρνησης είναι η πλατφόρμα να ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα (στις αρχές Απριλίου δηλαδή), με απότερο σκοπό να ολοκληρωθούν οι πληρωμές στους δικαιούχους έως το Πάσχα.

Fuel pass 2026: Ποια τα εισοδηματικά κριτήρια

Όπως έχουν εξηγήσει σε συνεντεύξεις τους κυβερνητικά στελέχη, από την επιδότηση δικαιούνται η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών. Σε αυτό το πλαίσιο:

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ το χρόνο για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Τα ποσά σε ηπειρωτική χώρα και νησιά

Ως προς το ποσό της επιδότησης, οι δικαιούχοι κάτοχοι αυτοκινήτου μπορούν να λάβουν 50 ευρώ ενίσχυση με έκδοση ψηφιακής κάρτας και 40 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν πληρωμή σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 60 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 50 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Οι ιδιοκτήτες μηχανής στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 30 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν την έκδοση ψηφιακής κάρτας και 25 ευρώ σε περίπτωση που επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Στη νησιωτική χώρα τα ποσά αυξάνονται σε 35 ευρώ στην ψηφιακή κάρτα και σε 30 ευρώ με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Πώς θα κάνετε αίτηση στο gov

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, η σχετική πλατφόρμα στο gov.gr (πιθανότατα το vouchers.gov.gr) αναμένεται να ανοίξει μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:

Με την είσοδο στην εφαρμογή μέσω Taxisnet, οι χρήστες θα βλέπουν αυτόματα τα οχήματα που είναι δηλωμένα στο ΑΦΜ τους.

Στη συνέχεια θα επιλέγουν το όχημα για το οποίο επιθυμούν την ενίσχυση.

Έπειτα, θα επιβεβαιώνουν τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους και θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν με ποιον τρόπο θα λάβουν την ενίσχυση: Είτε με έκδοση ψηφιακής κάρτας (που συνεπάγεται μεγαλύτερο ποσό επιδότησης), είτε μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό.

