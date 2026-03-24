Fuel Pass 2026: Όσα πρέπει να ξέρετε - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τα ποσά και ο τρόπος πληρωμής

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει η πλατφόρμα για το fuel pass, με στόχο την πληρωμή των δικαιούχων της επιδότησης για τα καύσιμα πριν από το Πάσχα, ανέφεραν ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, κατά την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης, που ανακοίνωσε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο, το fuel pass θα δοθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής κάρτας η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πρατήρια βενζίνης, στα μέσα μεταφοράς και στα ταξί. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης smartphone μπορούν να λάβουν την επιδότηση στον τραπεζικό τους λογαριασμό, ωστόσο αυτή θα είναι μειωμένη.

Fuel pass 2026: Πώς θα δοθεί η επιδότηση

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, για να δοθεί η ενίσχυση το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει πρώτα να δηλώσει στην πλατφόρμα στο gov.gr το όχημα για το οποίο θα λάβει την επιδότηση. Για να είναι κάποιος δικαιούχος θα πρέπει είτε να είναι ιδιοκτήτης, είτε να έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας, είτε να έχει συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing).

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Προϋπόθεση είναι το όχημα να κυκλοφορεί, να είναι ασφαλισμένο και να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες αυτοκινήτου στην ηπειρωτική χώρα θα λάβουν 50 ευρώ ενίσχυση σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ σε περίπτωση που δηλώσουν μόνο το iban τους. Στη νησιωτική χώρα τα ποσά προσαυξάνονται σε 50 και 60 ευρώ αντίστοιχα.

Οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες μηχανής θα λάβουν 30 ευρώ ενίσχυση σε περίπτωση που χρησιμοποιήσουν ψηφιακή κάρτα και 25 ευρώ σε περίπτωση που δηλώσουν μόνο το iban τους. Στη νησιωτική χώρα τα ποσά προσαυξάνονται σε 35 και 30 ευρώ αντίστοιχα.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δικαιούχοι του Fuel Pass 2026 Υπουργείο Οικονομικών

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου