Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ κατηγορείται για τέσσερις βιασμούς

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, πρωτότοκος γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ, αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για 32 παραβάσεις, μεταξύ αυτών τέσσερις βιασμούς. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της χώρας, η μέγιστη ποινή που προβλέπεται είναι κάθειρξη έως δέκα ετών.

Πέρα από τις κατηγορίες για βιασμό, ο Χόιμπι φέρεται να έχει ασκήσει σωματική και ψυχολογική βία σε σύντροφό του, να έχει διαπράξει βιαιοπραγίες, να έχει περιορίσει παράνομα την ελευθερία άλλου προσώπου και να έχει καταγράψει βίντεο χωρίς συναίνεση.

«Πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα, τα οποία μπορούν να αφήσουν μόνιμες συνέπειες και να καταστρέψουν ζωές», δήλωσε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας Στούρλα Χένρικσμπο σε συνέντευξη Τύπου.

Ο Χόιμπι, παιδί της Μέτε-Μάριτ από σχέση πριν τον γάμο της με τον διάδοχο πρίγκιπα Χάακον, συνελήφθη στις 4 Αυγούστου 2024, όταν θεωρήθηκε ύποπτος για επίθεση σε βάρος της τότε συντρόφου του. Η σύλληψη αυτή στάθηκε αφορμή για νέες αποκαλύψεις και καταγγελίες από άλλα άτομα.

Ο εισαγγελέας τόνισε ότι η συγγένεια του κατηγορούμενου με τη νορβηγική βασιλική οικογένεια δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε ευνοϊκότερη ούτε σε αυστηρότερη μεταχείριση, σε σχέση με οποιονδήποτε άλλο πολίτη.

Οι τέσσερις πράξεις βιασμού για τις οποίες κατηγορείται διαπράχθηκαν το 2018, το 2023 και το 2024, με την τελευταία να έχει σημειωθεί ενώ η αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει έρευνα εις βάρος του.