Το αεροπλάνο του Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone αποκάλυψε ο Νορβηγός πρωθυπουργός

Snapshot Το αεροπλάνο του Προέδρου Ζελένσκι παραλίγο να χτυπηθεί από drone κατά την απογείωση από τη Μολδαβία, όπως αποκάλυψε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε.

Ο Ζελένσκι παραβρέθηκε στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας στο Όσλο και έφυγε αμέσως μετά.

Ο Νορβηγός πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα συναντούσε τον Ζελένσκι για να συζητήσουν την αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νορβηγία, ο Ζελένσκι σχεδίαζε συζητήσεις με εταιρείες για την πρωτοβουλία «Freyja» σχετικά με το ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό σύστημα. Snapshot powered by AI

Το αεροπλάνο που μετέφερε τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Όσλο για την κηδεία του βασιλιά της Νορβηγίας «παραλίγο να χτυπηθεί» από ένα drone κατά την απογείωσή του από τη Μολδαβία την Τρίτη, δήλωσε ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK την Τετάρτη.

«Το αεροπλάνο του παραλίγο να χτυπηθεί από ένα drone καθώς ετοιμαζόταν να απογειωθεί από τη Μολδαβία. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει», δήλωσε ο Στόρε, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει την πηγή της πληροφορίας, όπως μεταδίδει το Reuters.

Ο Ζελένσκι παρέστη την Τετάρτη στην κηδεία του βασιλιά Χάραλντ Ε΄ της Νορβηγίας, βαδίζοντας πίσω από το φέρετρό του μαζί με άλλους αρχηγούς κρατών στο κέντρο του Όσλο. Έφυγε από τη Νορβηγία αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κηδείας.

Ο Στόρε είχε δηλώσει την Τρίτη ότι θα συναντούσε τον Ουκρανό ηγέτη εκείνο το βράδυ, με τις συζητήσεις τους να επικεντρώνονται στην αεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νορβηγία, θα γίνονταν επίσης συζητήσεις με εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Freyja» για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού αντιβαλλιστικού συστήματος.