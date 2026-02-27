Διακοπές νερού την Παρασκευή (27/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
Παρασκευά και Λαχανά
- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δάφνης και Ιοκάστης
- ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ)
Εθνικού Στρατού και Ιωαννίνων
