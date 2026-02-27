Διακοπές νερού την Παρασκευή (27/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, διακοπές στην υδροδότηση.

Διακοπές νερού την Παρασκευή (27/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΘΗΝΑ (ΚΥΨΕΛΗ)
    Παρασκευά και Λαχανά
  • ΖΩΓΡΑΦΟΥ
    Δάφνης και Ιοκάστης
  • ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΝΩ ΚΗΦΙΣΙΑ)
    Εθνικού Στρατού και Ιωαννίνων
