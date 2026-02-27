Κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης: Αποκαταστάθηκε η βλάβη - Στο ελληνικό FBI η έρευνα

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης.

Newsbomb

Κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης: Αποκαταστάθηκε η βλάβη - Στο ελληνικό FBI η έρευνα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ελληνικό FBI έχει περάσει η έρευνα για το περιστατικό με τα κομμένα καλώδια της τηλεδιοίκησης των τρένων λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ.

Πάντως αποκαταστάθηκε πλήρως η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης, η οποία προκλήθηκε χθες το απόγευμα από ενέργειες αγνώστων, μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου.

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) σε ενημέρωση της αναφέρει πως αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε καλωδιακές εγκαταστάσεις του δικτύου.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΟΣΕ εργάστηκαν εντατικά για την αποκατάσταση της βλάβης. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών και των προβλεπόμενων ελέγχων ασφαλείας, τα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης έχουν ήδη τεθεί σε κανονική λειτουργία. Τέλος, ο ΟΣΕ συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Τι συνέβη

«Καθαρή δολιοφθορά» σε κρίσιμο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου, κατήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που αποκάλυψε πως άγνωστοι δράστες έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης των τρένων λίγο μετά τον σταθμό στο Πλατύ. «Δύο ημέρες πριν την επέτειο των Τεμπών, κάποιοι ήθελαν νεκρούς».

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση στο δίκτυο δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά αποσκοπούσε στην πρόκληση ανθρώπινων απωλειών.

«Έκοψαν τα καλώδια με ειδικά εργαλεία - Δεν είχαν κανένα όφελος»

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, το περιστατικό εντοπίστηκε σε σημείο του σιδηροδρομικού άξονα λίγο πριν από τον σταθμό στο Πλατύ, σε περιοχή απομονωμένη, «στη μέση του πουθενά», όπου δεν υπήρχε σύστημα καμερών.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με ειδική, τσιμεντένια προστασία. Όπως σημείωσε, είχε γίνει εγκατάσταση με επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φθορές ή παρεμβάσεις.

Παρά τα μέτρα αυτά, «με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή άλλο οικονομικό όφελος.

Δεν είναι Ρομά, είπε ο υπουργός, αναφερόμενος στο ότι συχνά Ρομά κλέβουν χαλκό από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν πήραν τίποτα οι δράστες.

kommena-kalodia.jpg

Αποτέλεσμα της δολιοφθοράς, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν να «πέσει όλη η τηλεδιοίκηση» χθες το απόγευμα, γεγονός που προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση στη λειτουργία του δικτύου.

Ο κ. Κυρανάκης υπογράμμισε, ωστόσο, ότι την ίδια ημέρα είχε εγκαινιαστεί η λειτουργία της πλατφόρμας railwaygov.gr, μέσω της οποία παρακολουθείται ανά πάσα στιγμή η πορεία των τρένων, ανεξαρτήτως συστήματος τηλεδιοίκησης.

kalodia.jpg

Σε ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέφερε:

«Δύο ημέρες πριν την επέτειο, κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη. Σε σημείο του άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη με λειτουργική τηλεδιοίκηση και καλώδια προστατευμένα κάτω από τσιμέντο, χθες το απόγευμα είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό. Οι δράστες έσπασαν το τσιμέντο, έβγαλαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης, τα έκοψαν και έφυγαν.

kalodia2.jpg

Δεν ήταν ενέργεια με πιθανό οικονομικό όφελος, αλλά καθαρά με σκοπό να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.   Δεν θα το καταφέρουν διότι πλέον λειτουργούν πρόσθετες δικλείδες ασφάλειας στα τρένα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν γι΄ αυτήν την εγκληματική απόπειρα».

Σε έτερη ανάρτησή του, ο υπουργός ανάρτησε και τις επίμαχες φωτογραφίες από το σημείο. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα, οι δράστες πήγαν επί τούτου, καθώς φαίνεται ότι έχουν σπάσει το τσιμέντο κι έχουν κόψει επιμελώς τα καλώδια, με τρόπο, που θα μπορούσε να παραπέμψει σε δολιοφθορά κι όχι σε κάποια άλλη ενέργεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:50ΕΛΛΑΔΑ

Αττική οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα - Σε ποια σημεία

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις – Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

06:46LIFESTYLE

Τα πρόσωπα του ANT1 που απασχολούν – Από τον Γιώργο Λιάγκα στον Σάκη Τανιμανίδη

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κομμένα καλώδια τηλεδιοίκησης: Αποκαταστάθηκε η βλάβη - Στο ελληνικό FBI η έρευνα

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Πρώτη «μάχη» με Μαυροβούνιο για την πρωτιά στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

06:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Α' Χαιρετισμοί της Παναγίας

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λίγες τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Με ψύχρα θα μας υποδεχτεί ο Μάρτιος

05:50ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου διαρκείας με το Ιράν

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν – Αντίποινα προαναγγέλλει η Καμπούλ

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (53η κλήρωση)

03:46ΚΟΣΜΟΣ

Το Netflix δεν θα αυξήσει την προσφορά για την εξαγορά της Warner Bros – Ελεύθερο το πεδίο στην Paramount

03:20ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Παραμένουμε στη φάση απουσίας βροχών» – Η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Τουλάχιστον δύο από τα θύματα στο ταχύπλοο που αναχαιτίστηκε ήταν Αμερικανοί

02:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ καλεί σε αυτοσυγκράτηση Αφγανιστάν και Πακιστάν

02:04ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου – Χωρίς ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η χώρα

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Το Πακιστάν εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση στην Καμπούλ – Πληροφορίες για δεκάδες νεκρούς

01:22ΕΘΝΙΚΑ

Π. Παυλόπουλος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Εθνικό ζήτημα η οριστική επανένωση – Καμία αποδοχή «δανεισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμια ανησυχία: Το Πακιστάν κήρυξε «ανοιχτό πόλεμο» στο Αφγανιστάν – Στόχοι θέσεις των Ταλιμπάν – Αντίποινα προαναγγέλλει η Καμπούλ

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

19:01LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι αποκάλυψε ότι στα 59 της κάνει το καλύτερο σεξ της ζωής της και μοιράστηκε το «μυστικό»

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

23:47ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

00:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αυτό είναι το φάουλ στον Χέις - Ντέιβις που δεν δόθηκε στο τέλος

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

23:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκία: Προκαλεί με νέα επιστολή κατά της Ελλάδας στον ΟΗΕ - Αθήνα: Οι ευφάνταστες τουρκικές ερμηνείες θα απαντηθούν δεόντως

09:14LIFESTYLE

Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι αποκάλυψε ο Χασαπόπουλος

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το καρναβάλι που άφησε άδεια τα ταμεία των επιχειρήσεων και οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ