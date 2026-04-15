Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

Ενισχύθηκαν οι άνδρες της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, ενώ αναπτύχθηκαν στην περιοχή και ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων

  • Ο κατοχικός στρατός στην Κύπρο μετέφερε 15 άρματα μάχης στη Νεκρή Ζώνη κοντά στην Πύλα, προκαλώντας ένταση.
  • Η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ (ΟΥΝΦΙΚΥΠ) ενίσχυσε την παρουσία της για να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση και να διατηρήσει την ηρεμία.
  • Ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων αναπτύχθηκαν σε γειτονικά εδάφη για προληπτικούς λόγους.
  • Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επισημαίνει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος στη Νεκρή Ζώνη αποτελεί παραβίαση της εντολής της και καλεί σε αυτοσυγκράτηση.
  • Η κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη περιγράφεται ως ήρεμη, με την ειρηνευτική δύναμη να παρακολουθεί στενά και να επιδιώκει την αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος.
Τεταμένη εξακολουθεί να παραμένει η κατάσταση στη Νεκρή Ζώνη στην Κύπρο δίπλα από το δικοινοτικό χωριό της Πύλας. Σύμφωνα με το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ο κατοχικός στρατός μετέφερε στην περιοχή 15 άρματα μάχης και αναπτύχθηκαν ισχυρές δυνάμεις των Βρετανικών Βάσεων.

Στο σημείο έφτασαν και δεκάδες «αστυνομικοί» του ψευδοκράτους με πολιτική περιβολή ενώ σε συγκεκριμένο σημείο στη Νεκρή Ζώνη τοποθετήθηκε τουρκική σημαία. Προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες διαμάχη μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κυπριακής εφημερίδας «Φιλελεύθερος», οι κινήσεις των κατοχικών δυνάμεων έχουν γίνει από χθες, ενώ πλέον έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά από την στιγμή που έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν έχει σκοπό να εμπλακεί με κάποιο τρόπο στο επεισόδιο και αναμένει από την ειρηνευτική δύναμη να πράξει το καθήκον της.

Σε εδάφη που ελέγχονται από τις Βρετανικές Βάσεις και γειτνιάζουν με την περιοχή, έχουν αναπτυχθεί οι ισχυρές δυνάμεις των Βάσεων, οι οποίες όπως μας διευκρινίζεται είναι στο σημείο για προληπτικούς λόγους.

Πώς ξεκίνησε η ένταση

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες ημέρες, ο τουρκικός κατοχικός στρατός είχε εισβάλει στη νεκρή ζώνη, πρώτα με “αστυνομική παρουσία”, για να παρεμποδίσει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να επισκεφθούν κτηνιατρικές μονάδες.

Σήμερα, οι κατοχικές δυνάμεις έχουν ενισχύσει και αναβαθμίσει την παρουσία τους στην περιοχή προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης του ΟΗΕ, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο».

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στην περιοχή της Πράσινης Γραμμής εξακολουθούν να παραμένουν σταθμευμένα οχήματα της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ, καθώς και οχήματα της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους. Προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση και να αποτραπεί περαιτέρω κλιμάκωση, η παρουσία των μελών της ειρηνευτικής δύναμης (UNFICYP) στην περιοχή έχει ενισχυθεί, κάτι που είχε γνωστοποιηθεί από τα ΗΕ.

Ο ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο καλεί σε ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στην εντολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

ΟΥΝΦΙΚΥΠ: Αναφέρεται σε ήρεμη κατάσταση

Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Aleem Siddique, ανέφερε στο philenews πως η κατάσταση στο οροπέδιο της Πύλας είναι ήρεμη σήμερα το πρωί. Ειρηνευτικές δυνάμεις της ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκονται στην περιοχή και παρακολουθούν την κατάσταση. Οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ έχουν εντείνει τις περιπολίες και διατηρούν ορατή παρουσία επί του εδάφους, μετά τη διαπίστωση μη εξουσιοδοτημένης εισόδου Τουρκοκυπρίων δυνάμεων ασφαλείας στη νεκρή ζώνη των Ηνωμένων Εθνών.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ επαναλαμβάνει ότι οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη είσοδος, παρουσία ή δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης συνιστά παραβίαση της εντολής της Αποστολής. Ο σεβασμός της εντολής της Αποστολής είναι ουσιώδης για τη διατήρηση της σταθερότητας σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή.

Η ΟΥΝΦΙΚΥΠ βρίσκεται σε ενεργή επικοινωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με στόχο την αποκατάσταση του προτέρα καθεστώτος (status quo ante) και την αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ηρεμία και τη σταθερότητα στην περιοχή. Η διατήρηση της ηρεμίας και της σταθερότητας σε όλη τη νεκρή ζώνη παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Ερωτηθείς για τα άρματα μάχης και την τουρκική σημαία, ο Aleem Siddique σημείωσε πως είναι εκτός της νεκρής ζώνης.

