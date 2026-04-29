Πρωτόγνωρη απόφαση της Ρωσίας: Χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλοστάσιο η παρέλαση της 9ης Μαΐου

Είναι η πρώτη φορά από το 2022 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία που δεν θα παρουσιαστεί το βαρύ οπλοστάσιο της Ρωσίας στην παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πρωτόγνωρη απόφαση της Ρωσίας: Χωρίς άρματα μάχης και βαρύ οπλοστάσιο η παρέλαση της 9ης Μαΐου
  • Η παρέλαση της 9ης Μαΐου στη Μόσχα δεν θα περιλαμβάνει βαρύ οπλοστάσιο και άρματα μάχης για πρώτη φορά από το 2022, λόγω της «τρέχουσας επιχειρησιακής κατάστασης» στην Ουκρανία.
  • Στην παρέλαση δεν θα συμμετέχουν δόκιμοι των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά θα υπάρχουν εκπρόσωποι όλων των σωμάτων, εναέριες επιδείξεις και βίντεο από επιχειρήσεις στο μέτωπο.
  • Η Ημέρα της Νίκης αποτελεί σημαντικό εθνικό γεγονός για τη Ρωσία, που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του πατριωτισμού και την προβολή της χώρας ως παγκόσμιας δύναμης.
  • Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αξιοποιεί την επέτειο για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και την εθνική υπερηφάνεια.
  • Η περσινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου, με πάνω από 11.500 στρατιώτες και 180 στρατιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών πυραύλων και drones.
Η στρατιωτική παρέλαση για την νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας στις 9 Μαΐου δεν θα περιλαμβάνει στρατιωτικό εξοπλισμό, άρματα μάχης και το βαρύ οπλοστάσιο της Ρωσίας, σύμφωνα ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022 που δεν θα υπάρχουν εντυπωσιακές εικόνες με το οπλοστάσιο της Ρωσίας σε πλήρη δημόσια θέα στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας στις 9 Μαΐου. Είναι η ημέρα που η Ρωσία γιορτάζει την πιο σημαντική κοσμική εορτή της και επιδεικνύει τη στρατιωτική της δύναμη.

Η δήλωση του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας έφερε ως αιτιολογία για την απουσία του στρατιωτικού υλικού την «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση». Επίσης στην παρέλαση δεν θα συμμετέχουν και δόκιμοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρ’ όλα αυτά η παρέλαση θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των σωμάτων των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, εναέριες επιδείξεις και βίντεο με στρατιώτες σε επιχειρήσεις στο μέτωπο της Ουκρανίας.

«Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού μέρους της παρέλασης, αεροσκάφη των ρωσικών ομάδων εναέριων επιδείξεων ομάδων θα πετάξουν πάνω από την Κόκκινη Πλατεία, ενώ στο τέλος της παρέλασης, πιλότοι αεροσκαφών Su-25 θα χρωματίσουν τον ουρανό της Μόσχας με τα χρώματα της σημαίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

Στρατιωτική παρέλαση Ρωσία Κόκκινη Πλατεία

Εκτοξευτής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου «Topol M» περνά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. 9 Μαΐου 2019.

Ο μεγάλος συμβολισμός της παρέλασης

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η νίκη των Σοβιετικών επί της χιτλερικής Γερμανίας αποτελεί ένα σημείο – σταθμό στην ρωσική ιστορία γι’ αυτό και τιμάται από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το Κρεμλίνο έχει αξιοποιήσει την παρέλαση για να ενισχύσει το πατριωτικό αίσθημα, την εθνική υπερηφάνεια και να υπογραμμίσει τη θέση της Ρωσίας ως παγκόσμιας δύναμης.

Η Σοβιετική Ένωση, στον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όπως αποκαλούν οι Ρώσοι τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε 27 εκατομμύρια νεκρούς, μια τεράστια θυσία που άφησε βαθιά σημάδια στην εθνική συνείδηση των πολιτών.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος κυβερνά τη Ρωσία για πάνω από 25 χρόνια, έχει μετατρέψει την Ημέρα της Νίκης σε βασικό πυλώνα της προπαγάνδας του και τη χρησιμοποιεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η περσινή παρέλαση ήταν η μεγαλύτερη από τότε που η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία και προσέλκυσε στη Μόσχα τον μεγαλύτερο αριθμό παγκόσμιων ηγετών της τελευταίας δεκαετίας, συμπεριλαμβανομένων προσκεκλημένων όπως ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Στην παρέλαση συμμετείχαν περισσότεροι από 11.500 στρατιώτες και περισσότερα από 180 στρατιωτικά οχήματα, μεταξύ των οποίων άρματα μάχης, θωρακισμένα οχήματα πεζικού και πυροβολικού που χρησιμοποιούνται στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, καθώς και τεράστιοι εκτοξευτές διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars με πυρηνικές κεφαλές και drones που μεταφέρονταν σε στρατιωτικά φορτηγά.

