Ρωσία: Προειδοποιεί Ευρώπη και Ελλάδα να μην φιλοξενήσουν γαλλικά βομβαρδιστικά με πυρηνικά όπλα

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Μάρτιο σχέδια επέκτασης του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του

Οι Γάλλοι παρουσίασαν επίσημα τον υπερηχητικό πυραύλο αέρος-εδάφους τύπου ASMPA-R, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Rafale

  • Η Ρωσία προειδοποίησε ότι ευρωπαϊκές χώρες που φιλοξενήσουν γαλλικά βομβαριστικά με πυρην όπλα θα γίνουν στόχοι ρωσικών επιθέσεων σε περίπτωση σύρουσης.
  • Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε σχέδια επέκτασης του πυρηνικού οπλοστασίου και τη δυνατότητα προσωρινής φιλοξενίας στρατηγικών αεροσκαφών από ευρωπαίους εταίρους.
  • Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Γκρουσκό χαρακτήρισε την ανάπτυξη αυτή ως στρατηγική απειλή και τόνισε ότι θα αυξήσει τις προτεραιότητες στόχων της Ρωσίας σε περίπτωση μεγάλης σύγκρουσης.
  • Η πρωτοβουλία της Γαλλίας εντάσσεται σε προσπάθειες ευρωπαϊκών χωρών του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους, μετά από κριτικές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.
  • Η λήξη της συνθήκης περιορισμού στρατηγικών πυρηνικών όπλων Ρωσίας
  • ΗΠΑ δημιουργεί κενό στον παγκόσμιο έλεγχο των εξοπλισμών σε περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων.
Η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι όποια ευρωπαϊκή χώρα δεχθεί να αναπτύξει γαλλικά στρατηγικά βομβαρδιστικά που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα θα καταστήσει εαυτόν στόχο επιθέσεων από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση μιας σύγκρουσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε τον Μάρτιο σχέδια επέκτασης του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας του λέγοντας ότι η Γαλλία μπορεί να επιτρέψει σε ευρωπαίους εταίρους να φιλοξενήσουν προσωρινά στρατηγικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Αλεξάντερ Γκρουσκό δήλωσε σε συνέντευξη του που δημοσιεύθηκε σήμερα ότι αυτό είναι μέρος μιας «ανεξέλεγκτης ανάπτυξης» του πυρηνικού δυναμικού του ΝΑΤΟ, η οποία συνιστά μια στρατηγική απειλή για την Ρωσία.

Ο ίδιος επεσήμανε την ανησυχίας της Μόσχας για το ενδεχόμενο η Γαλλία να αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μακρόν είπε ότι συζητά τέτοιου είδους ρυθμίσεις με τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Δανία.

«Προφανώς ο στρατός μας θα αναγκαστεί να παρακολουθεί στενά το θέμα αυτό στο πλαίσιο της αναβάθμισης του καταλόγου στόχων προτεραιότητας στην περίπτωση μιας μεγάλης σύγκρουσης» δήλωσε ο Γκρουσκό στο ρωσικό όμιλο μέσων ενημέρωσης Russia Today.

«Ως αποτέλεσμα, αντί της δηλωμένης γαλλικής ενίσχυσης της άμυνας των συμμάχων της - στους οποίους, παρεμπιπτόντως, δεν προσφέρουν καμία ακλόνητη εγγύηση - η ασφάλεια αυτών των χωρών στην πραγματικότητα αποδυναμώνεται».

Η πρωτοβουλία Μακρόν είναι μέρος μιας οδηγίας από ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την δική τους άμυνα, μετά τις συχνές επικρίσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της συμμαχίας από τον και υπό το φώς των απειλών του να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από την Δανία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Η λήξη τον Φεβρουάριο της ισχύος της τελευταίας εναπομείνασας συνθήκης που περιορίζει τα οπλοστάσια στρατηγικών πυρηνικών όπλων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δημιουργήσει ένα κενό στον παγκόσμιο έλεγχο των εξοπλισμών, σε μία περίοδο που οι διεθνείς εντάσεις βρίσκονται στο υψηλότερο τους σημείο εδώ και για δεκαετίες λόγων των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν.

Ο Γκρουσκό δήλωσε ότι οποιοσδήποτε μελλοντικός διάλογος για τα πυρηνικά όπλα θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του τις συνδυασμένες δυνατότητες του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των οπλοστασίων της Γαλλίας και της Βρετανίας όπως επίσης και των ΗΠΑ.

Το ΝΑΤΟ επέκρινε αυτή την εβδομάδα τη Ρωσία και την Κίνα για τις πολιτικές τους στον τομέα των πυρηνικών όπλων και προέτρεψε και τις δύο χώρες να συνεργασθούν με τις ΗΠΑ για την εδραίωση μεγαλύτερης σταθερότητας και διαφάνειας στην διάσκεψη που θα αρχίσει την επόμενη εβδομάδα στον ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη για την αναθεώρηση της λειτουργίας της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων.

