Ελληνικό νόμισμα από την Τροία εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Βερολίνο

Ένα σπάνιο ελληνικό νόμισμα ηλικίας περίπου 2.300 ετών βρέθηκε στην αστική περιοχή Σπαντάου του Βερολίνου, σηματοδοτώντας την πρώτη καταγραφή ελληνιστικού ευρήματος στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Το μικρό σε μέγεθος νόμισμα, διαμέτρου 1,2 εκατοστών, ανακαλύφθηκε τυχαία από έναν13χρονο μαθητή σε αγροτική έκταση και παρουσιάστηκε επίσημα από την Κρατική Υπηρεσία Προστασίας Μνημείων του Βερολίνου.

Κατασκευασμένο από χαλκό, το νόμισμα χρονολογείται μεταξύ281 και 261 π.Χ. και προέρχεται από το νομισματοκοπείο της αρχαίας Ιλίου, γνωστής και ως Τροίας, στην περιοχή της σημερινής βορειοδυτικής Τουρκίας. Στην εμπρόσθια όψη απεικονίζεται το κεφάλι της θεάς Αθηνάς με κορινθιακό κράνος, ενώ στην πίσω όψη η Αθηνά εμφανίζεται κρατώντας δόρυ στο δεξί χέρι και αδράχτι στο αριστερό.

Παρότι αρχικά υπήρχαν αμφιβολίες σχετικά με το αν το εύρημα ήταν αυθεντικό αρχαιολογικό αντικείμενο ή σύγχρονο συλλεκτικό νόμισμα, οι εξειδικευμένες έρευνες αποκάλυψαν ότι η περιοχή χρησιμοποιείτο ως τόπος ταφής από την εποχή του χαλκού και της πρώιμης εποχής του Σιδήρου. Η ανακάλυψη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε εντοπιστεί ελληνικό αρχαιολογικό εύρημα μέσα στο Βερολίνο.

Παρά το γεγονός ότι παραμένει ασαφές πώς το νόμισμα έφτασε στη βορειοκεντρική Ευρώπη, είναι γνωστό ότι υπήρχαν εμπορικές σχέσεις μεταξύ των λαών της Μεσογείου και της Βαλτικής ήδη από την αρχαιότητα, κυρίως για το εμπόριο κεχριμπαριού. Επιπλέον, το ταξίδι του Έλληνα εξερευνητή Πυθία το 330 π.Χ. επιβεβαιώνει τις πολιτισμικές ανταλλαγές εκείνης της εποχής.

Δεδομένου του χαμηλού βάρους των περίπου επτά γραμμαρίων και της χαμηλής εγγενούς αξίας του υλικού, καθώς και του πλαισίου της ανακάλυψής του, εικάζεται ότι το νόμισμα είχε συμβολική και όχι οικονομική λειτουργία.