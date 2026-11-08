Τροχαίο στη λεωφόρο Αθηνών: Καραμπόλα πέντε οχημάτων στο Χαϊδάρι
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων
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- Στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου, σημειώθηκε καραμπόλα πέντε οχημάτων.
- Η σύγκρουση συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, κοντά στην οδό Παπανδρέου.
- Η κυκλοφορία των οχημάτων παρουσιάζει δυσχέρεια στο σημείο του ατυχήματος.
- Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες μέχρι στιγμής.
Τροχαίο ατύχημα με καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε σήμερα, Κυριακή, στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Χαϊδαρίου.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η σύγκρουση σημειώθηκε στο ύψος της οδού Παπανδρέου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.
Λόγω του τροχαίου καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
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