Κίνηση στους δρόμους: «Ακινητοποιημένη» η άνοδος του Κηφισού

Snapshot Σοβαρό μποτιλιάρισμα υπάρχει στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού.

Τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα για αρκετά χιλιόμετρα.

Η κίνηση ξεκινά από το ύψος της οδού Λένορμαν στο Περιστέρι.

Το μποτιλιάρισμα εκτείνεται έως την οδό Αχαρνών. Snapshot powered by AI

Σοβαρό μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού, εξαιτίας τροχαίου, με τα οχήματα να είναι ακινητοποιημένα για χιλιόμετρα.

Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της οδού Λένορμαν, στο Περιστέρι και φτάνουν μέχρι την οδό Αχαρνών.

Ακινητοποιημένο όχημα στο ύψος της οδού Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, έχει προκαλέσει την παρακώλυση της κυκλοφορίας.

Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του 43ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με αρκετούς δρόμους να παραμένουν κλειστοί έως και τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου.

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