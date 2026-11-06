Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο

Snapshot Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το Κρυονέρι έως το Αιγάλεω.

Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού υπάρχουν τοπικές καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος του Περιστερίου.

Υψηλή κίνηση παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισίας από τη Νέα Ερυθραία έως το κέντρο της Αθήνας.

Σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν στη λεωφόρο Μεσογείων από τη Φειδιππίδου έως την Αγία Παρασκευή.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Με υπομονή πρέπει να «οπλιστούν» οι οδηγοί που βρίσκονται το απόγευμα της Παρασκευής σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, καθώς παρατηρείται αυξημένη κίνηση, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις να εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο του Κηφισού, σχεδόν σε όλο το μήκος της, από το ύψος του Κρυονερίου έως το ύψος του Αιγάλεω. Καλύτερη είναι η εικόνα της ανόδου, ωστόσο και εκεί υπάρχουν κατά τόπους καθυστερήσεις κυρίως στο ύψος του Περιστερίου.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στη λεωφόρο Κηφισίας από τη Νέα Ερυθραία έως το κέντρο της Αθήνας, αλλά και στη λεωφόρο Μεσογείων από την αρχή της στη Φειδιππίδου έως περίπου το ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

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