Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του

Ένα περιστατικό οδικής βίας με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του κατήγγειλε ο ποδηλάτης Laurent Nyssen, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό βαν στη συνοικία Σχααρμπέκ των Βρυξελλών, με αφορμή μια διαφωνία για αυτοκίνητα που είχαν καταλάβει τον ποδηλατόδρομο.

Ο ίδιος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και σοβαρή βλάβη στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να φοβούνται ότι ενδέχεται να μην ανακτήσει ποτέ την όρασή του.

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