Ξυλοκόπησε ποδηλάτη επειδή χτύπαγε το κουδουνάκι στην κίνηση: Κινδυνεύει να χάσει την όρασή του
Δύο χειρουργικές επεμβάσεις δεν έχουν αποκαταστήσει την όραση στο αριστερό του μάτι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα περιστατικό οδικής βίας με σοβαρές συνέπειες για την υγεία του κατήγγειλε ο ποδηλάτης Laurent Nyssen, ο οποίος δέχθηκε άγρια επίθεση από οδηγό βαν στη συνοικία Σχααρμπέκ των Βρυξελλών, με αφορμή μια διαφωνία για αυτοκίνητα που είχαν καταλάβει τον ποδηλατόδρομο.
Ο ίδιος υπέστη κάταγμα στη γνάθο και σοβαρή βλάβη στο αριστερό μάτι, με τους γιατρούς να φοβούνται ότι ενδέχεται να μην ανακτήσει ποτέ την όρασή του.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:57 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο: Μήνυμα Χαμενεΐ στον Πούτιν
18:23 ∙ LIFESTYLE
Αντώνιος και Κλεοπάτρα: Ποιοι ηθοποιοί έρχονται σε γκεστ εμφανίσεις
18:16 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ