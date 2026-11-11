Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός και ουρές χιλιομέτρων - Πού εντοπίζονται καθυστερήσεις

Snapshot Η κίνηση στην Αττική είναι αυξημένη το πρωί της Τετάρτης, με σημαντικές καθυστερήσεις σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Ο Κηφισός παρουσιάζει μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα από τον Ρέντη έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης.

Η Αττική Οδός έχει καθυστερήσεις 10 έως 30 λεπτών στα ρεύματα προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο.

Μποτιλιάρισμα υπάρχει επίσης σε λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Η βροχή επιδεινώνει τις συνθήκες κυκλοφορίας, ειδικά γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Τετάρτης στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μία ημέρα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Ρέντη έως το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης.

Επιβαρυμένη με κίνηση είναι και η Αττική οδός. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο X:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

25΄-30΄από Φυλής έως Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Η σημερινή βροχή επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κίνηση στους δρόμους, με αρκετούς δρόμους να είναι μποτιλιαρισμένοι.

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