Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις στον Κηφισό - Πού εντοπίζονται προβλήματα

Snapshot Υπάρχει αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στους δρόμους της Αττικής το πρωί της Παρασκευής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού, και στα δύο ρεύματα, από το Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Αττική Οδός παρουσιάζει καθυστερήσεις 5' έως 20' σε σημεία προς Ελευσίνα και Αεροδρόμιο.

Μποτιλιάρισμα καταγράφεται επίσης στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών από Χαϊδάρι έως Σκαραμαγκά.

Χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί γύρω από το κέντρο της Αθήνας και το λιμάνι του Πειραιά. Snapshot powered by AI

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται το πρωί της Παρασκευής στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες σε αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφισού -αν και παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από ότι συνήθως- και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Αιγάλεω έως το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επιβαρυμένη με κίνηση είναι και η Αττική οδός. Ειδικότερα όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στο X:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

15΄-20΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας.

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και σε άλλους δρόμους της Αττικής, όπως στη λεωφόρο Κηφισίας, στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, καθώς και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Δείτε χάρτη

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